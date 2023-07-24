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杜蘇芮路徑南修　鄉民見日本預測圖1原因喊：好抖啊

記者黃翊婷／綜合報導

中度颱風杜蘇芮來勢洶洶，有網友在PTT八卦板分享日本氣象廳的預測路徑圖，直呼「好抖啊，這樣護國神山完全沒破壞掉颱風，中南部還要吃完整沒破壞的颱風」。文章公開之後掀起熱議，其他網友也紛紛留言表示，「靠邀，這不是88風災的路線嗎」、「南部又要淹大水了」、「怕爆」。

PTT鄉民討論杜蘇芮颱風。（圖／翻攝自PTT、日本氣象廳網站）

▲日本氣象廳24日清晨6時公布的預測圖。（圖／翻攝自日本氣象廳網站）

「觀氣象看天氣」臉書分享最新各國官方預報提到，各國預測颱風路徑持續南修，2條預估從西南部沿海通過，5條從外海通過，這2種路徑對西南部的破壞力會差滿多的，接下來往北、往南調整都有可能，持續密切觀察。

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中央氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，預估今晚發布海上颱風警報、周二中午前後發布陸上警報，周三、周四影響最明顯，各地有陣雨，並有大雨或豪雨機率，但實際影響情況與颱風通過路徑有密切關係，仍要再觀察。

PTT鄉民討論杜蘇芮颱風。（圖／翻攝自PTT、日本氣象廳網站）

▲網友留言。（圖／翻攝自PTT）

還有網友在PTT八卦板分享日本氣象廳的預測路徑圖，並表示，「好抖啊，這樣護國神山完全沒破壞掉颱風，中南部還要吃完整沒破壞的颱風，超可怕的，天佑台灣，4年來第一個颱風，如此刺激？」

文章公開之後，其他網友也紛紛留言表示擔心，「靠邀，這不是88風災的路線嗎」、「南部又要淹大水了」、「怕爆」、「這路徑好可怕」、「這路徑可以先把抽水機砸去南部了」、「這種颱風路徑以往都是破壞力超強」、「凶猛的路線了」、「要去準備一點泡麵了」。

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