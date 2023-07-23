北流1.9億爭議款延燒！鄭文燦拿高流類比　李四川反擊「不一樣」

▲台北市副市長李四川。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲任內完工的台北流行音樂中心1.9億工程款爭議持續延燒，柯文哲批評中央補助不公，使行政院副院長鄭文燦23日回擊，高雄流行音樂中心和北流一樣，高市府也曾請中央增加預算，但後來自編1.95億補足預算差額。台北市副市長李四川23日表示，1.9億是「規劃設計監造費」，與高雄狀況不能類比。

針對北流1.9億工程爭議款，鄭文燦拿高流與北流做類比，李四川23日接受《東森新媒體ETtoday》電訪時表示，北流工程本來就是中央委託北市府「代辦」，且柯文哲任內已經付出工程款2.5億元，並非沒付錢，但這次的1.9億元是「規劃設計監造費」賠償金，而非工程款，與鄭文燦所說的高雄狀況不能類比。

由於蔣市府正在研究是否編入113年度預算，李四川提及，未來不管北市府是先用編列預算或二備金支出，之後都還是會跟中央繼續要錢，避免發生審計部不予核銷等問題。

鄭文燦23日上午視察基隆港西岸旅客中心郵輪作業，提及高流跟北流是同一標準，在2018年台北市政府、高雄市政府都評估預算不夠，需要請增預算，其中台北市政府請增的北流預算是由45億元提高到60億元，當時國發會以及行政院的核定函，就表示不再增加工程經費，並且要求在期限內完成。

鄭文燦指出，高雄的流行音樂中心在2020年發現經費不夠，2021年由高雄市政府編列了1.95億元，來補足預算的差額，當時的行政院核定函，對北高兩市是一樣的，「我們沒有藍綠的差別，也沒有北高的差別」，希望台北市政府一樣依法行政，按照2018的核定函，已經增加了15億元的經費，而且工期其實延宕大概11年左右，希望能夠同一標準來處理，應該要建立起工程的管理制度。