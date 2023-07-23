快訊／陳建仁照片遭冒用　行政院提醒：詐騙陷阱

▲陳建仁照面遭詐騙集團冒用。（圖／翻攝自詐騙網站）

記者呂晏慈／台北報導

有關近日出現不肖詐騙集團冒用行政院長陳建仁照片，透過臉書、LINE等社群軟體宣傳，以「免費贈送投資書籍5000本」為噱頭，並打著「人生每段路程，都是有意義有價值的」、「股市無情、人間有愛」等口號，意圖欺騙民眾加入LINE好友，行政院發言人林子倫今（23日）指出，這是標準假冒名人投資詐騙廣告手法，提醒民眾切勿相信點擊連結，而該詐騙網站已遭刑事警察局要求停止解析，避免民眾受騙。

此外，行政院打詐辦公室亦指出，現今網路普及，民眾在網路社群平臺瀏覽時間增加，狡詐的詐騙集團會隨時事議題，推陳出新的詐騙手法，利用網路既容易操作且快速傳播的特性，假冒名人在網路刊登廣告，或是偽冒名人成立假的臉書帳號，以發布投資理財詐騙訊息、或是投資賺錢的話術，誘騙民眾加入LINE群組，或是要求民眾點擊連結、填輸入個人資料及下載App，詐騙集團並指示民眾操作買賣股票、期貨、外匯及虛擬貨幣等投資標的，等被害人投入大筆金錢後，再編造各種理由收費或延遲出金，目的就是要騙取被害人金錢，民眾一定要特別謹慎，勿落入這類詐騙陷阱。

打詐辦公室並表示，針對假冒名人投資廣告，刑事警察局已與Facebook、Google及YouTube等業者合作，於165全民防騙官網增設「檢舉詐騙廣告」專區，建立下架機制，提供全民更快速方便的檢舉管道，165收到檢舉後，會儘速通報各網路平臺業者執行下架事宜，減少詐騙訊息流竄。同時也呼籲民眾勿隨意相信或加入不明之LINE群組或臉書社團，以免受騙上當，歡迎民眾隨時撥打165或110向警方求證及報案，將會有專人協助。