出國一半「行李箱輪子裂開」尷尬爆！神人一招完美解決：還不怕髒

▲許多人近期出國遊玩，行李箱在半路壞掉的事情也時有所聞。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

近日正值暑假，許多國人瘋出國旅遊，但受到疫情影響，許久未用的行李箱輪子可能出現裂痕。對此，有名女旅客教了一教「緊急處理法」，不但不用搞到滿地碎屑，收納也十分方便，貼文曝光後立即被推爆。

這名女子在「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，因為許久沒有出國，她近日在機場看到許多慘況，不少旅客的行李廂輪子「屍骸遍野」，所幸她的狀況稍微好一點，撐到目的地才稍微裂開。

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女子看見輪子裂開，突發奇想使用保鮮膜包覆住，沒想到效果意外不錯，除了不必再擦拭輪子以外，也不會因為裂開而弄得到處都是，完全不用再怕髒，回台灣維修完畢後，她也決定直接將輪子包住收進櫃子，這樣一來也省了以後的清潔工作。

▼女子出國時行李箱的輪子壞掉，結果突發奇想，用保鮮膜包起來，沒想到效果意外不錯。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）



貼文瞬間引發討論，不少旅客傻眼直言，確實有這種情況發生，「我女兒的行李箱也是這樣，到日本時才發現輪子劣化，回國後馬上訂貨4輪共290元，昨天蝦皮到貨馬上換起來」、「環保材質Bad」‵、「環保材質一點都不環保」、「我以為只有我這樣欸。拖著拖著輪皮就沒了，然後聲音超大聲好尷尬」、「還沒出國~~就己發現每一咖的輪子全壞了…環保材質呀！」

對此，也有曾任職行李箱銷售員的網友出面回應，若是行李箱長期沒有使用，每個幾個月就要拿出來推拉一下，將PU裡的空氣擠出，這樣一來輪子的壽命會更長，如果一直放著不用，氧化速度會更快，還有就是輪子若出現反白的情況，可能就是快要報銷，建議換掉再出門會比較安全。