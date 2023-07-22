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二訪日本搖頭了　「日料菜色單調」又重鹹！他怨：講話聲螞蟻音量

▲▼京都清水寺清水坂，日本旅遊，京都旅遊，日本和服，穿和服體驗，京都旅遊，浴衣，浴衣體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲許多人的出國首選是日本。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

日本是多數台灣人最喜歡旅遊的國家，也是疫情解封後，大家出國的首選，不過有網友表示，學生時期到日本旅遊的回憶很歡樂，但是出社會後再訪日本，卻沒有當時的驚豔，日本的食物根本不好吃，台灣便當屌打，貼文一出引起大批網友討論。

原PO在PTT發文，「日本真的有想像中這麼好嗎？」學生時期認為日本真的是很屌的地方，但是出社會再訪日本，卻覺得很普通，除了交通方便外，沒有其他特別厲害的優點；他提到，日本食物不算貴，「但大部分東西真的有夠難吃的，還是台灣便當比較猛，什麼都有，日本便當配菜都沒有菜」，而且日本人講話聲音超小，根本聽不到對方在說什麼。

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對此，網友認為只是飲食文化差異，「食物難吃是你不會吃吧」、「台灣的便當光是飯就慘輸日本」、「就口味不合而已，人家也覺得台灣難吃」、「日本食物光是細緻度就屌打台灣，更不用說衛生」、「光是駕駛素質就輾壓台灣」、「日本其他地方有沒有贏不知道，但食物上屌打台灣十條街沒問題」、「半夜不會有機車在外面亂飆的噪音」。

不過，也有網友點頭認同，「日本食物太單調了，而且都太鹹」、「日本有點像英國，好吃的就炸魚，沒幾樣菜 」、「日本不是超甜就是超鹹」、「日本很多奇葩格局，完全不是人類能住的房子」、「去過日本8次，但後來覺得新加坡更屌」、「日本少機車，但是腳踏車也是很多學生屁孩橫衝直撞」。

另外，不少人都提到，當觀光客可以，但要在日本長待不推，「適合旅遊不適合常住」、「當觀光客血拚大爆買沒問題，真的要在日本工作長住真的不要」、「當觀光客很好，長住的話就要三思」、「去玩可以，去住我不要」。

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