只接台灣遊客！77歲日本爺爺當導遊「伊豆高原一日遊」：完全免費

▲爺爺很喜歡台灣。（圖／翻攝自爺爺FB）



記者施怡妏／綜合報導

一名住在靜岡縣伊東市的伊豆高原的77歲老爺爺，在臉書社團發文，已經來台灣旅遊4次了，去過台北、台中、台南以及高雄，台灣人很友善、很熱情，也很喜歡台灣，因此決定提供「免費的伊豆高原觀光導覽服務」，一次最多只能容納4人，行程時間為3至5小時，受理期間只到10月10日。

爺爺在臉書社團「日本自由行討論區」發文，很喜歡台灣，正在努力學習中文，但是記憶力、聽力都不好，學習上困難重重。爺爺透露，曾來台灣4次，去過台北、台中、台南和高雄，在台中停留過2次，每次一個月，也曾在高雄停留2次，每次20天。

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爺爺感動表示，在台灣旅遊的過程，大家都對他很友善，因此決定，為台灣的旅行者和台灣的留學生們，提供免費的伊豆高原觀光導覽服務，不過景點的入場費以及餐費，須自行負擔，「當台灣的朋友們來伊豆遊玩時，請一定來找我吧」。

▲僅限台灣遊客和台灣學生。（圖／翻攝自Facebook／日本自由行討論區）



爺爺說明，由於車輛是家用的小型車，最多只能容納4人，行程所需時間為3至5小時，遊客可以搭地鐵到「伊豆高原站」下車，「我會在車站前接您」，受理時間從7月10日到10月10日，只有3個月，有興趣的人可以透過電子郵件詢問，若要電話諮詢，只能用日語溝通。

爺爺還透露，將在10月15日到11月5日來台灣旅遊，將拜訪高雄，隨後前往墾丁2天、花蓮2天、宜蘭2天、淡水2天。

貼文目前已有超過8萬名網友點讚，其中一名網友分享與爺爺交流過的故事，「多年前去日本，有接受您的招待介紹導覽，真的很熱情介紹很仔細還不收費，真的很感謝您。如果我沒記錯的話，發文者是退休歷史老師，解說相當仔細，那時幾乎不收費，嚇到我，日本人也太可愛啦完全佛心來著」。