師生戀瘋狂車震十幾次 　16歲男護愛「沒有被強迫」女師發現懷孕

▲最新消息傳出女老師已經懷孕。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

澳洲31歲女老師奧姆斯(Monique Ooms)坦承和16歲男學生多次在車上發生性關係，被判處4年社區矯正令，需進行300小時社區服務，然而檢方認為判決太輕正在提出上訴，如今卻傳出奧姆斯懷孕的消息。

在維多利亞州當地高中任職的奧姆斯，2022年7月與校內一名16歲男學生多次發生性關係，2人最初透過社群媒體和電話談心，後來她主動發了自己只穿內衣的照片給男學生，2人在汽車後座發生性關係。

奧姆斯坦承，她在接下來的幾周內，與男學生發生十幾次性關係，地點包含車上與家中。2人戀情曝光後，校長立刻通報警方，男學生雖然要求奧姆斯把2人的對話紀錄刪除，但後來也在法庭上為她辯護，強調2人真心相愛，所有行為都是你情我願，絕對沒有被強迫。

法官最後認為奧姆斯的行為雖然不恰當，且在法律上是錯誤的，但並沒有強迫對方，所以只判處4年社區矯正令。檢方近來要求上訴，認為法官低估了奧姆斯罪行的嚴重性，如果今天性別對調，就會顯現出法官的言論有多不妥，應該要把奧姆斯判刑入獄。

奧姆斯的律師則表示，奧姆斯在判決結果出爐後突然發現自己懷孕，社會大眾輿論再加上得知要上訴的壓力，造成她現在精神狀態非常脆弱，希望法官能考量到她目前的狀態，不要讓她入獄。