快訊／2女受困大豹溪！大雨釀溪水暴漲　勇消拋繩槍搶救畫面曝

▲警消向2女開出勸導單，告誡戲水須知。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區今天（23日）下午1時許，有木國小旁的大豹溪畔，有2名女子受困溪中，碰巧遇上當時正在值勤的消防分隊陳姓小隊長，立即前往了解，發現因山區下雨，導致溪水暴漲，2名女子受困對岸，消防人員立即使用拋繩槍，順利將受困對岸的2名女子救回。

據了解，受困的女子為越南籍33歲陳姓、28歲陳姓移工，今天中午左右，與6名移工同事，相約到該處烤肉戲水，原本溪水僅到小腿，才放心下水，沒想到，突然山區烏雲密佈開始飄雨，溪水開始暴漲，2女擔心之餘，才急忙跑到對岸，受困後，其他同事連忙跑到路邊求救，經警消人員救援，2女順利脫困。

▲2名女性移工因溪水暴漲受困對岸，警消用拋繩槍將2人救出。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市政府消防局第五大隊大隊長鍾世銘表示，針對兩名移工開水域安全勸導單，勸導此處為禁止水域，要到有人駐守的安全處戲水，以維護自身安全。並強調，若到溪邊、河邊玩水時，要注意水流的狀況，如果水突然變得混濁，或是夾帶大量泥沙、垃圾.樹枝流下，很可能是上游洪水來臨前兆，要盡速離開或到安全處。

▲2名女性移工與同事相約大豹溪邊烤肉，但溪水突然暴漲受困對岸。（圖／記者陸運陞翻攝）