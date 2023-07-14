愛妻男老街接嬌妻出事了！雙黃線迴轉撞柱拐翁　警一查：還無照

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區昨天（13日）下午4時許，發生一起因汽車違規迴轉，撞上老翁的車禍事故。一名男子駕駛休旅車行駛在三峽民生街上，為了接剛買完東西的老婆，突然違規跨越雙黃線迴轉，直接撞上杵著拐杖的老翁。警方獲報，先將老翁送醫治療，而休旅車駕駛不但違規迴轉，竟然還無照駕駛，警方將依法開罰。

▲洪男為了接購物完的老婆，竟然無照開車還違規迴轉，撞上路中行走的老翁。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，駕駛休旅車的40歲洪姓男子，昨天下午開車載老婆到新北三峽老街買東西，當老婆買完後，洪男開車前來載送時，發現店家在對向，竟直接在全線雙黃線的民生街上違規迴轉，才剛轉過至對向，就撞上86歲的張姓老翁，路人見狀連忙報警處理。

▲警方調查，肇事的洪男不僅違規迴轉，還無照駕駛。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方表示，遭撞的張姓老翁，所幸僅有雙腳膝部擦、挫傷，送醫治療後並無大礙。而駕駛休旅車的洪男，雖然並無酒駕情況，但因違規跨越雙黃線迴轉，將依「道路交通管理處罰條例」第49條第1項第2款處600至1800元，而無照駕駛則依第21條第1項第1款處以6000至24000元。

▲所幸老翁遭撞後，僅受到輕傷，送醫後並無大礙。（圖／記者陸運陞翻攝）