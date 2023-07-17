聞到瓦斯味、河中有浮屍…連報假案竟稱好玩　新北男下場曝

▲警、消人員獲報，三峽河面上有浮屍，凌晨時分在河面上搜索。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區27歲王姓男子，日前因睡不著覺得無聊，竟然凌晨撥打119謊稱三峽河邊看到浮屍，請警消到場協助救援；王男從家中看到警消疲於奔命，覺得很好玩，4天後凌晨又再度報假案，浪費警、消人力，最後警消人員透過報案資料，最後前往王男住處，依消防法第36條新規，重罰1萬以上5萬元以下。

據了解，新北市消防局本月8日凌晨2時許，接獲王男報案，聲稱三峽區三峽河的長福橋附近聞到瓦斯味，警消抵達，四處搜索瓦斯漏氣源頭，但經探測器檢驗都正常，最後在現場發現報假案的王男，警消向他說明狀況後收隊，但王男卻認為警消當下忙於搜尋很好玩。

▲警、消人員隔沒幾天，又獲報河面上有浮屍，最後發現是王男因為無聊報假案。（圖／記者陸運陞翻攝）

隔天（9日）凌晨01時51分許，王男再度報假案，佯稱三峽河上發現一具浮屍，隨即掛掉電話，警消獲報趕抵，來回搜索卻沒發現，回電給王男都不接聽，只好收隊休息，但王男卻從家中看著警消疲於奔命搜尋；4天後（13日）王男又無聊，又報案稱看到浮屍，警消立即驚覺與之前電話雷同，調閱資料前往王男住處。

警消傳喚王男到隊上，王男坦承，因為晚上睡不著，無聊、好玩才會拿起手機謊報案件。對於此種惡作劇行為，新北市消防局立即對王男開立舉發單，並依照消防法第36條新制規定，謊報火警、災害、人命救助、緊急救護或無故撥打消防機關報警電話者，處以新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。

▲新北市消防局對王男開立舉發單，處以新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。（圖／記者陸運陞翻攝）

新北市政府消防局第五大隊大隊長鍾世銘呼籲，119報案電話是提供民眾緊急求助時使用，謊報119行為不但違法，還會造成消防機關消防資源的浪費，影響真正急難案件的救援。再次提醒民眾，珍惜消防資源，若非遇緊急狀況，不要無故撥打119佔線或謊報火警，以免觸法。