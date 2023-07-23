外籍女傭遭虐死「只剩24kg」！手法超狠毒　新加坡母女下場慘了

▲新加坡一對母女長期虐待外籍女傭，導致腦損傷、營養不良慘死。（圖／翻攝自新明日報）

文／CTWANT

新加坡發生一起殘忍虐死案！一名24歲緬甸籍女傭磅艾赫多恩（Piang Ngaih Don），遭到一對新加坡雇主母女長期不人道對待，不僅對她拳打腳踢、不給飯吃，甚至生病就醫也拒絕讓她進行檢查，導致女傭不堪折磨慘死，生前體重僅剩24公斤。

綜合外媒報導，64歲婦人普蕾瑪（Prema S. Naraynasamy）與女兒蓋亞蒂麗（Gaiyathiri）涉嫌於2016年7月虐死外籍女傭磅艾赫多恩，虐行包括毆打、掐脖、搧巴掌、暴力扯髮等，還拿清潔劑瓶重擊頭部，甚至讓她飽受飢餓之苦，活在地獄裡14個月後，女傭最終因腦損傷及鈍器重擊傷慘死。

原先就瘦弱的磅艾赫多恩，在短短一年內體重又驟降15公斤，導致她死亡時「瘦成皮包骨」只剩24公斤，一名曾為女傭看診的醫師表示，當時死者的雙眼眼窩和臉頰處都有瘀傷，且雙腿大水腫，想為她做進一步檢查，卻被女雇主阻攔，2個月後他再度收到女雇主的請託，要求至住處幫女傭治療，沒想到抵達才發現，女傭早已氣絕身亡，且死亡時明顯營養不良。

報導指出，女兒蓋亞蒂麗涉過失殺人、蓄意傷人等罪，去年被判30年監禁，而母親普蕾瑪則因涉虐待，於今年年初被判14年監禁。

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