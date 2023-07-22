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陸丈夫「1步給400」鼓勵產後妻！她忍痛走20分鐘　網爆感動

丈夫為鼓勵妻子產後下床復健　他「1步發100元」成功帶她走路20分鐘

▲丈夫帶領妻子玩「走1步給100人民幣」的遊戲，順利引導她完成產後復健鍛鍊。（圖／翻攝自微博／白鹿視頻）

文／CTWANT

近日，中國網上一段產後復健溫馨又逗趣的影片引發熱議。吉林省一名男子為了鼓勵剖腹產傷口疼痛的妻子多下床行走，於是想出「每走1步給100元」的遊戲，他在前方慢慢引導著妻子前進，一手握著鈔票、一手準備遞出鈔票，成功陪伴她鍛鍊了20分鐘。這個畫面讓許多網友十分羨慕，便感嘆「夫妻間的小樂趣，很可愛」。

根據陸媒《白鹿視頻》的報導，丈夫石先生提到，妻子剛做完剖腹產手術，醫生建議要下床多運動，但她說自己走路傷口就會疼痛，於是想出走1步給100人民幣（約新台幣435元）的遊戲，作為一種激勵方式，讓妻子在笑意中，一步一步完成了近20分鐘的康復訓練。

對此，不少網友稱羨夫妻間美好的感情，以及如此特殊的引導方式，紛紛留言「很有生活樂趣」、「這樣鼓勵讓人心情愉快又分散注意力，術後下床走路都沒那麼難熬了」、「其實錢不是最重要的，重要的是男生一直陪著女生」。不過，也有曾經生產過的媽媽哭訴道「當時真的很痛，1步給我1萬我也不走」。

而微博一位知名健康醫療博主（台灣稱部落客）「鉛醫薔薇」介紹，女性接受剖腹產手術之後，原則上建議第2天就應該下床活動，如果一直臥床不動，將導致血流更加緩慢，再加上手術的創傷，血液處於高凝狀態，會是形成下肢靜脈血栓的高危險因素，進而使人疼痛、紅腫，因此要特別小心。

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