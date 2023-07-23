下樓摔斷肌腱怒告寶雅！「階梯高1cm」求償150萬　她連吞兩敗

▲高雄女在寶雅下樓梯時，突然軟腳跌坐在樓梯上，怒對寶雅提告求償150萬元。（資料照，非當事店家／記者陳建宇攝）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄孟姓女子去年到寶雅購物，下樓時突然軟腳跌坐在階梯上，她怒告寶雅樓梯沒有防滑，害她滑倒導致左膝肌腱斷裂，共求償150萬元。一審法官檢視監視器畫面，認為孟女當天因自己腿部不適而跌坐，並非滑倒，判她敗訴。孟女不服又上訴，說寶雅樓梯比規定高1公分，害她有期待高度落差而失足，不過二審法官認為寶雅樓梯和法規落差最多0.5公分，影響不大，仍判她敗訴，全案定讞。

孟女主張，她於去年1月3日到寶雅購物，從2樓要下樓時，因樓梯地板材質為磁磚，質地光滑，又沒貼止滑貼等防護措施，害她在樓梯上滑倒，導致左膝挫傷、左膝肌腱斷裂，她覺得寶雅在樓梯設置上有安全疏失，憤而提告求償醫療費、醫療用品費、就醫期間交痛費、薪資損失及精神撫慰金共150萬元。

寶雅則拿出監視器畫面，表示孟女當時左、右手都拿著貨品，當她左腳踩在離地面第三階樓梯，右腳要跨下一層階梯時，左腳支撐力似乎不足，導致重心失衡身體傾斜，而她因手中有物品，而未能及時抓好身旁扶手，一屁股跌坐在階梯上，整體看不出有滑倒的情形，而是孟女的腳承受力不足，才是事發原因。此外，建築法規並沒有關於樓梯防滑的相關規定，而店內樓梯也設有防滑溝，前年店家申報建築物防火避難設施與設備安全檢查，也經市府檢查合格。

法官檢視畫面，認為孟女右腳下階梯時，左腳無力支撐身體呈現彎曲狀態，導致身體右傾跌坐在階梯上，當時她還伸兩手按摩自己的左膝，並非像「滑倒」一樣，發生一腳底衝出梯面，上半身往後仰倒的情形。而孟女先前上樓時，也駝著背將雙手分別放在大腿近膝蓋處，吃力的慢慢上樓。

法官指出，孟女雖然否認自己腿部有任何不適，只是因為上班很累才這樣走，但她當天應有腿部不適的情形，否則不用刻意緩步行走，且她當時右手雖有拿物品，但仍有扶著扶手，以一腳先下，另一腳再踩同一梯面的方式慢慢下樓，本就可大幅降低滑倒可能，因而她當日跌倒是因為自己身體狀況不佳，和樓梯本身有無止滑防護措施無因果關係，判孟女敗訴。

孟女不服，上訴到高等法院，稱寶雅樓梯級高19公分，比商場樓梯規定18公分以下還高，她因期待高度有落差而失足滑倒。不過經測量，寶雅樓梯約為18公分到18.5左右，法官認為誤差尚微，對人的感知差異不大，駁回孟女上訴，全案定讞。