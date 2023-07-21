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全國最大！高雄餐飲工會成立一甲子　目標會員突破3萬人

▲▼高雄餐飲工會美食展。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄餐飲職業工會歡慶成立60周年。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市餐飲業職業工會今年成立60週年，會員數超過兩萬人，是全台最大職業工會，今(21日)舉辦六十週年慶，並在林皇宮餐廳舉辦美食展，共設置逾50個攤位，包括多家知名米其林星級餐廳都參展。

高雄市餐飲業職業工會成立於民國52年7月25日，時至今日，會員數2萬人，不僅是全台最大職業工會，也是擁有全台最大400坪會館的職業工會。

▲▼高雄餐飲工會美食展。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼會員企業設置攤位舉辦美食展。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄餐飲工會美食展。（圖／記者許宥孺攝）

理事長陳秋良憶起工會成立初期，當時會員只有30個人，不過歷經60個年頭，現在成為全國最大工會，陳秋良表示：「我們走過60年的坎坷路，替勞工、工會爭取很多福利以及服務，讓勞工受政府重視，集沙成塔才有現在的規模」，期盼會員人數突破2萬5000人、甚至3萬人，讓工會再創尖峰。

這次有超過50家餐廳、企業共襄盛舉，於林皇宮餐廳舉辦「薪火傳承一甲子美食展」，其中萬豪酒店旗下三大主廚，包括宴會廳主廚張立峯、「京享蔬食」主廚蔡長志、「皇豪中餐廳」主廚池一明也到場展示國際五星佳餚。

▲▼高雄餐飲工會美食展。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄萬豪酒店三大主廚到場展示國際五星佳餚。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼高雄餐飲工會美食展。（圖／記者許宥孺攝）

▲享溫馨囍宴餐廳會館展出果雕。（圖／記者許宥孺攝）

享溫馨囍宴餐廳會館則展出西瓜果雕，精湛的雕工細琢，將水果變成立體花朵作品。「家的味道-賢食小館」則使用蝦蟹殼製作成栩栩如生的人偶臉譜。

去年榮獲《米其林指南》必比登推介的甲仙「仙香飲食店」，也在展場中擺設出店內名菜，其中一道「芋頭筍絲扣肉」，以在地名產芋頭與筍子入菜，滋味不凡。

▲▼高雄餐飲工會美食展。（圖／記者許宥孺攝）

▲獲必比登推介的「仙香飲食店」展出招牌「芋頭筍絲扣肉」。（圖／記者許宥孺攝）

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