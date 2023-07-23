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最會騙的詐團網站曝！冒用張忠謀夫人飆股團　她1個月慘失380萬

▲詐團多次冒用名人刊登臉書廣告邀約投資，警方提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲詐團多次冒用名人刊登臉書廣告邀約投資，警方提出預警。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

 記者張君豪／台北報導

詐騙集團冒用名人成立假的臉書帳號，經常以投資賺錢的話術，誘騙民眾投資詐財。近期臉書上出現假冒台積電董事長張忠謀夫人張淑芬名義，發布投資理財詐騙訊息。警方指出這些都是詐騙，呼籲民眾切莫輕信以免造成財損。

刑事局指出：詐騙集團以冒名網頁，假冒台積電前董事長張忠謀夫人張淑芬名義，以臉書張淑芬理財分析，假冒張淑芬成立「終生免費加入張淑芬飆股社團-領取飆股」詐騙網頁，要求民眾加入LINE群組，免費獲得股票市場內部信息，藉此誆騙民眾投資股票。

▲詐團多次冒用名人刊登臉書廣告邀約投資，警方提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出：今年5月份，北部一位李姓婦女（66歲），偶然在臉書平臺看見上述假投資廣告，被害人點擊頁面後，出現添加LINE群組，詐團以免費領取投資心法及飆股名義，邀約李女加入。

詐團誘使被害人下載APP並依指示匯款，被害人第一筆至銀行臨櫃匯款50萬元，其他5筆都是採銀行提領現金當面交付給詐團車手，短短1個月，被害人就交付380萬元給詐團，被害人最後一次匯款時，經銀行員關懷，並提醒李姓婦女懷疑客戶遭遇詐團，被害人最終撥打165反詐騙諮詢專線詢問，才知遭詐騙。

▲詐團多次冒用名人刊登臉書廣告邀約投資，警方提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局提醒民眾：詐團利用網路易操作、快速傳播的特性，多假冒企業家、知名人士、權威專家，甚至盜用帥哥美女照片，在社群平臺以一頁式廣告方式，標榜「保證獲利」、「高報酬」、「穩賺不賠」等各種話術，吸引民眾點擊廣告，誘騙民眾另加入LINE投資群組。

並要求民眾下載App，指示民眾操作買賣股票、期貨、外匯，等被害人投入大筆金錢後，再編理由收費、延遲出金，目的就是騙取被害人金錢，民眾一定要特別謹慎，勿踩入這類網路投資廣告陷阱。

警方指出：民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、「獲利率顯不合理」等情形，都是詐騙集團。民眾在網路投資、交友前，先過濾對方的Line帳號是否遭通報為詐團，可撥打165反詐騙專線電話查證以免上當受騙。

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