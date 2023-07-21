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打詐掃黑不放假！刑事局硬起來逮857人　新局長撂話了

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲刑事局7月13日執行打擊詐欺掃案專案行動，當中有幫派背景的徐姓主嫌（上圖黑帽）以生基位憑證賠償被害人之前投資的損失為名義施行詐騙也狼狽落網。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

打詐掃黑不放暑假！刑事局7月13日起全國同步執行專案，今（21日）由甫上任局長的周幼偉親自主持成果記者會。期間，偵破竹聯幫弘仁會靈骨塔詐欺案、竹聯幫明仁會假投資詐欺水房，更與泰國警方合作，瓦解假檢警話務機房。期間共查獲詐欺集團131件、犯嫌563人、查扣新台幣近4千萬；掃蕩黑道幫派47件共294人，槍枝54枝，戰果十分輝煌。

刑事局指出，專案期間偵破「竹聯幫弘仁會靈骨塔詐欺集團」案，偵查第七大隊根據民眾報案，追查發現27歲徐姓犯嫌、28歲嚴男等7人組成詐欺集團，以撥打電話向被害人謊稱，以賠償先前投資虧損，可領取生基位並轉賣獲利等話術，騙取被害人交付財物，全案共查緝7名犯嫌到案，查扣現金新台幣128萬6400元、犯案用手機15支及刀械、生基位憑證等贓證物。

▼甫上任的刑事局長周幼偉檢視各單位查緝成果。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

初步清查已有6名被害人向警方報案，財產損失超過1000萬元，專案小組持騷索票本月18日同步搜索犯嫌住居所及公司所在地等相關處所，警詢後後依詐欺罪及違反組織犯罪防制條例等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲竹聯幫明仁會假投資詐欺水房。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另偵破「竹聯幫明仁會假投資詐欺水房」案，偵查第八大隊追查陳姓犯嫌招募同夥組成詐欺水房，先由機房以假投資手法，騙取被害人信任，隨即要求匯款轉帳並將贓款分層化，全案共查緝7名犯嫌到案，查扣犯案電腦、手機一批、刀械、現金8萬餘元等贓證物。

最後由國際刑警與泰國警方合作偵破江嫌等9人，於泰國設立假檢警話務機房。全案因泰國查獲詐欺機房後溯源追查，再於國內查獲上游共犯9名到案，並查扣犯案手機70支、筆電10台、現金21萬6000元等贓證物。

▲▼ 左至右：副局長黃壬聰、副局長邱紹洲、局長周幼偉、副局長陳明君、主任秘書蔡燕明 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲左至右：副局長黃壬聰、副局長邱紹洲、局長周幼偉、副局長陳明君、主任秘書蔡燕明 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，刑事警察局周幼偉局長強力重申，打擊詐欺犯罪、掃蕩黑幫，一直以來都是警察治安工作重點，尤其針對氣焰囂張黑幫組織涉及經營詐欺、網路賭博、洗錢等不法犯罪，警方將雷厲風行，強力查緝，溯源刨根，追出幕後協助犯罪之科技、金融專業人員及幫派首腦，強力剷除犯罪組織勢力。

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