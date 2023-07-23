華山文創手遊賽真人開打！少年被噓「那麼爛」　引爆親友團對戰

▲華山文創園區舉辦手遊競賽，卻爆發親友團打群架事件。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

7月22日傍晚、北市華山文創園區發生一起打群架事件！肇因當時手遊「free five」遊戲商在該處舉辦競賽，現場觀眾看到一名少年參賽者表現不佳，狂噓：「打那麼爛還敢來比賽，快點下來啦！」當場引發參賽少年的爸爸不滿，雙方爆發口角及肢體衝突，衍生雙方親友大打出手的2打3的群體鬥毆，所幸轄區中正一警方到場將5人帶回、全案依法究辦。

據了解，涉入這場鬥毆的5人均為手遊比賽參賽者及家屬，其中有4名涉案人為未成年，另名蔡姓男子（44歲）則為參賽少年的爸爸，雙方衝突起因在於家長不甘小孩來打比賽，卻遭另群少年出言嘲諷「打哪麼爛」，蔡姓爸爸挺身抗議後雙方爆發口角接著肢體衝突，所幸在場工作人員及友人勸阻，警方到場已無打架情事，但因雙方均有動手，且情緒激動均驗傷提告，警方仍將5人帶回偵訊。

警訊後依妨害秩序、傷害等罪嫌移送台北地檢署，中正一警方呼籲，民眾參加現場競賽活動，遇不同支持者應避免言語刺激，更不可任意以暴力脅迫他人，警方絕不容忍鬥毆等違法行為，將會全力依法究辦、維護地區治安。

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