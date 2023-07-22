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嗆聲美國！北韓今晨發射數發巡弋飛彈　可掛核武攻擊駐日美軍基地

▲▼北韓22日在咸鏡南道「空中引爆」攜載模擬核彈頭的巡弋飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓3月22日在咸鏡南道「空中引爆」攜載模擬核彈頭的巡弋飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

最近美國戰略核潛艦肯塔基號（SSBN-737）停靠南韓釜山作戰基地，直接觸怒平壤當局的敏感神經，北韓（朝鮮）聲稱此舉已符合「使用核武」的條件。豈料，南韓軍方今（22）日清晨探測到，北韓朝向西海（黃海）發射數枚短程巡弋飛彈，不排除該款巡弋飛彈可以搭載核彈頭，將駐日美軍基地納入射程範圍。

根據《韓聯社》，美國總統拜登、南韓總統尹錫悅今年4月底簽署《華盛頓宣言》後，內容提及的「核磋商小組」（NCG）首場會議18日在首爾召開，美國白宮國安官員更加碼宣布，戰略核潛艦肯塔基號停靠釜山的消息，導致平壤當局大為光火。南韓聯合參謀本部表示，北韓22日清晨4時向西海（黃海）發射數枚短程巡弋飛彈。

北韓上一次才於3天前的19日向東海（日本海）發射2枚短程彈道飛彈（SRBM）。

▲▼金正恩27日視察核武研究所，北韓官媒公開戰術核彈頭「火山-31」。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩3月27日視察核武研究所，北韓官媒公開戰術核彈頭「火山-31」。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，其實北韓上次才於今年3月22日從咸鏡南道咸興發射4枚戰略巡弋飛彈，包括2枚箭矢-1型、2枚箭矢-2型，北韓官方宣稱2款戰略巡弋飛彈皆可掛載戰術核彈頭「火山-31」，而試射當時戰略巡弋飛彈上掛載著模擬核彈頭，在空中600公尺處成功引爆。

事實上，北韓最高領導人金正恩3月27日曾親自視察核武研究所，當時北韓官媒便曾透過相片對外公開戰術核彈頭「火山-31」。

雖然目前北韓官媒至今尚未針對22日清晨試射巡弋飛彈一事進行任何相關報導，不過若此次試射的巡弋飛彈是箭矢-1型、2型，則是可以掛載戰術核彈頭的巡弋飛彈，平壤當局以此手段向外誇耀，北韓擁有以核武攻擊威脅韓半島（朝鮮半島）全境、甚至是駐日美軍基地的能力。

巡弋飛彈雖然不及洲際彈道飛彈（ICBM），不過其飛行軌道低、且可以任意變換飛行軌道，導致敵方難以探測追蹤、或是進行攔截。

▲▼北韓21至23日在咸鏡南道海域測試新型核動力無人攻擊潛艇，假定攻擊南韓海域或軍港，在海底引爆實驗用彈頭。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓3月21至23日在咸鏡南道海域測試新型核動力無人攻擊潛艇，假定攻擊南韓海域或軍港，在海底引爆實驗用彈頭。（圖／達志影像／美聯社）

韓國國防安保論壇事務局長申宗佑（신종우，音譯）就表示，「隨著韓美核磋商小組（NCG）的成立、以及美國戰略核潛艦停靠南韓釜山，北韓軍方不可能對此毫無作為，推測是以發射宣稱可搭載戰術核武的巡弋飛彈，作為應對方案。」

另外，北韓發射戰略巡弋飛彈不容小覷，上一次（3月22日）發射4枚戰略巡弋飛彈，北韓軍方還同時在咸鏡南道利原郡海底引爆堪稱是核魚雷的新型核動力無人攻擊潛艇（水下無人載具），北韓將之命名為「海嘯」。

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