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杜蘇芮下周起「威力極強大」！　日本最新颱風預測路徑曝

記者王佩翊／編譯

杜蘇芮有可能成為近4年來首個登陸台灣的颱風，根據氣象局最新路徑，杜蘇芮在靠近台灣東南方海域時將接近強颱，威力不容小覷。而根據日本氣象廳的最新預測，杜蘇芮會先往西移動，在靠近菲律賓呂宋島後，再轉北，預計26日會帶著「極強大威力」抵達沖繩先島群島附近。

▲▼杜蘇芮颱風 日本預測。（圖／日本氣象廳）

▲日本氣象廳預測，杜蘇芮颱風下周起挾帶極強大的威力。（圖／日本氣象廳）

根據tenki.jp報導，杜蘇芮將持續從海面溫度超過30度以上的海域往北移動，因此颱風威力預計持續增加，最快下周就會晉升為「威力十分強大的颱風」。不僅如此，杜蘇芮颱風的發達會促使太平洋高壓與西藏高壓增強，因此日本下周恐怕會迎來「災害級的猛暑」。

日本氣象廳表示，杜蘇芮颱風22日上午9時的中心位置在北緯14.3度、東經131.7度，向西緩慢移動。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒30 公尺。氣象廳預測，杜蘇芮颱風25日就會轉為「威力極強」的颱風，當天上午9時的中心位置預計在北緯18.1度、東經126.7度，以每小時15公里的速度，朝北北西移動，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒60 公尺。

根據《沖繩時報》報導，由於杜蘇芮颱風未來將持續增強，並在26日帶著強大威力靠近沖繩縣先島群島，屆時根據颱風路徑恐將同時發布暴風警報與波浪警報。先島群島與沖繩本島沿岸最快23日起就會出現不小風浪。

另外，沖繩縣在27日上午9時前進入暴風圈的機率分別為，宮古島30%、多良間島39%、石垣島54%、竹富町61%以及與那國島63%。

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