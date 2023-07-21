常常遲到可能是罹「罕見疾病」　專家曝9症狀：每個人都可能發作

▲太常遲到可能是罹患「時盲症」。（圖／Photo-AC）

圖文／CTWANT

總是上班遲到或差點趕不上飛機，小心可能是罹患時盲症（time blindness）。 心理學家指出，這看似陌生但「每個人都可能發作」的疾病，比大多數人想像得更普遍，且不只遲到早退，就連早到遲退、沒有時間感，甚至只是容易分心，都可能是時盲症在發作。

據《每日郵報》報導，心理學家康蒙（Robert Common）表示，時盲症最直觀的定義是無法辨識時間過去多久，或沒辦法評估自己做某件事要花多長時間，患者參加聚會可能提早或晚1、2個小時到。另名心理學家喬希（SmritiJoshi）則指出，時盲症可被歸類在過度活躍症（ADHD），患者無法辨認時間或對時間流動有「扭曲感」。

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不過，這不代表罹患過度活躍症就會出現時盲症，且任何人都可能得到或經歷過發病過程。英國心理治療協會（UKCP）發言人史密斯（Sue Smith）則指出，患者可能出現極為專注或極為分心狀態，並對此沒有病識感，還有研究認為，童年早期的創傷可能更容易讓人發病。

康蒙也補充，患者容易被誤會懶惰、愚蠢，造成工作、生活和交際麻煩，甚至被診斷有智力或學習問題，若出現下述症狀就要考慮就醫：

1.經常忘記時間

2.無法準時或遵守時間表

3.屢次錯過最後期限

4.常做白日夢或發呆

5.對某件事全神貫注或認為其他事情不重要

6.無法做當下手頭外的事

7.過度承諾某件事

8.感覺被困在當下

9.推遲事情

專家們都指出，時盲症並非無法治癒，甚至能自己緩解，而方法就是平淡無奇的製作並按照時間表做事、隨時注意時間、設定鬧鐘或計時器提醒，但不能太吹毛求疵。不過，最好的解決方法還是尋求心理醫師或專家協助。

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