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3星座過完大暑好運要來了！天秤座「財運爆棚」有意外收入

大暑後12星座的運勢分析，天秤恐有機會被加薪。（示意圖／翻攝自pexels）

▲大暑後12星座的運勢分析，天秤有機會被加薪。（示意圖／免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

23日（週日）將迎來二十四節氣之中的「大暑」，也是一年之中溫度最高的一天，這天雖然被認為是大凶之日，但也有可能帶旺運氣。日本網站《ananweb》就分析12星座大暑後運勢，如牡羊座可嘗試新挑戰，可能會遇上貴人幫忙，獅子座則是可以找到人生的目標。

牡羊座

牡羊座可能會遇到不少機會，幫助他們有所成長，因此遇到新事物時，千萬別因膽怯而逃避，不妨拿出勇氣接受挑戰，雖然可能會遇到困難，但別太擔心，過程中會遇貴人相助。

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金牛座

金牛座會獲得許多好時機，例如在職場上，只有自己能完成的任務，或是獲得一項全新體驗，改變他們的價值觀，有助於吸引更多機會，重點是要以雀躍的心情面對，往後會產生巨大變化。

雙子座

雙子座大暑過後，運氣會越來越旺，例如隨手買張樂透就能中獎，此外常與朋友交流，能得到不少情報，或找人合夥創業，也是非常不錯的機會，不過要抱持順其自然的心態，過度期待則會有反效果。

巨蟹座

巨蟹座在擅長的領域中，運氣好且容易成功，平時要抱持上進心，努力充實自己，正面思考也能帶動身邊朋友，此外他們感情運也不錯，單身者有望找到對象，記得時常保持微笑，運氣就會越來越旺。

獅子座

獅子座今年大暑，在工作中會感覺到充實，找到人生的目標，可以透過自我回顧，來瞭解這幾年來有哪些成長，並感謝相互扶持的夥伴，能夠擴大自我運勢。

摩羯座過去累積的將開花結果。（示意圖／翻攝自pexels）

▲摩羯座過去累積的將開花結果。（示意圖／免費圖庫pexels）

處女座

處女座會遇到許多不同的人，透過交流的方式，得到新的啟發，其中有些還可能是貴人，不過能否從對方身上學到知識，獲得怎樣的轉機，還是要看個人的抉擇。

天秤座

天秤座財運爆棚，代表未來會有意外收入，例如加薪或特殊津貼，平時工作默默努力，也會獲得認可，增加額外的報酬，不妨趁這個機會，學習如何投資，對將來會有正面影響。

天蠍座

天蠍座感情運勢佳，身體與外貌狀態良好，自信心讓他們更有魅力，出門前別忘了在鏡子前打理一番。若在感情中遇到瓶頸，不如尋覓新關係，或嘗試與自己不感興趣的人交流，也許會有意想不到的發展。

射手座

射手座過去的努力，近期都將獲得認可，並被賦予重要的任務，此時應該勇敢面對，就能抓住機會。若是因一些不必要的擔憂，而不敢向前邁進，或是猶豫不決，可能會讓好時機溜走，得不償失。

摩羯座

摩羯座過去的行動，都將開花結果，若是肯放下身段拜託他人，還能讓機會擴大，可能被委任管理階層，平時人緣不錯，但要小心別因一時的情緒，導致問題產生。

水瓶座

水瓶座想招來好運，必須先制訂明確的目標，尤其是勇於挑戰新事物的精神，與財運息息相關，踏出第一步時或許會有些猶豫，但只要下定決心，往後會越來越步上軌道。

雙魚座

雙魚座今夏若仍單身，不妨多觀察心儀對象，掌握對方的生活細節，交流時適時展現出自己的關心，可以提升對方的好感。如果感情上能找到相互扶持的伴侶，可以強化自信心，有助運勢更順遂。

《CTWANT》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

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