今年首個登陸颱風來了？專家曝預測路徑：會嚇到大家

▲今年第5號颱風「杜蘇芮」今早生成，恐將往台灣接近。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

今年第5號颱風「杜蘇芮」於今（21）日上午8點生成，根據此輕颱的移動方向，氣象專家也重新修改了預估路徑，將變得更接近台灣。天氣職人吳聖宇推測，這可能是今年第1個發布陸上颱風警報的颱風，而天氣風險公司總經理彭啟明則點出會是「有點嚇到大家的路徑」。

彭啟明解釋，熱帶性低氣壓的預測路徑有點變化，現預報西行過程可能偏北，但不確定性高，需持續觀察，今明天氣仍會有對流雨發展，須注意嚴防午後雷陣雨。另外，他也提到，下周台灣周邊，特別是南方海域風浪可能增強，請持續關注輕颱「杜蘇芮」的動向，周末的轉向偏折將是關鍵。

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吳聖宇則表示，預估這將會是今年第1個發布陸上颱風警報的颱風，時間點大概會落在下周一（24日）晚至周二（25日）清晨之間，後續對台灣應該會有相當程度的影響，但仍須待更多資料出來才可持續追蹤分析。

▲「杜蘇芮」颱風路徑預測圖。（圖／翻攝自臉書／氣象達人彭啟明）

而氣象局也呼籲民眾，「杜蘇芮」颱風於今早形成，下周將有機會接近台灣，可能自菲律賓東南方海面，逐漸朝北轉西北西方向前進，其強度變化、動向還有不確定性。

對此，許多網友調侃「是氣象局長已退休的關係嗎」、「局長一退休颱風就登陸」、「賭它轉彎」、「轉啦，哪一次不轉」；但也有人直言「看來這次躲不過了」、「該進來了吧，南部水還不夠解渴」。

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