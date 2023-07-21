大暑逢虎爺生日！命理師曝「3招」發財法：可旺一整年

▲大暑（7／23）巧遇虎爺生日，楊登嵙提供拜虎爺3步驟求財運、旺事業。（圖／翻攝自維基百科）

文／CTWANT

今年7月23日會進入「大暑」節氣，由於「虎」與「福」同音，傳說中，虎爺能咬來錢財，因此在民俗信仰中，虎爺被視為是「增進財運」的神獸。命理師楊登嵙建議可在當天依照民俗習慣，祭拜虎爺以求得財運，並教3招求財運、旺事業的技巧。

楊登嵙說，農曆6月6日(2023年7月23日)是虎爺生日，「虎爺」，又稱為「虎爺公」、「虎爺將軍」、「下壇將軍」，依造型可以分為黃毛與黑毛兩種，前者僅稱虎爺公，後者有下壇將軍、黑虎大將之稱。虎爺傳說是保生大帝馴服的其中一隻神獸，跟在保生大帝身邊修練，成為黑虎將軍、虎爺。也傳說是武財神、城隍爺等神祇的坐騎，由於長年在財神爺、城隍爺身邊幫忙，虎爺本身也有驅邪、招財、鎮宅的神力，多數廟宇都可以見到祂的身影，常被供奉在神明桌下方，也被視為「兒童的守護神」。

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楊登嵙指出，民眾可在虎爺生日當天前往祭拜，以求財運、旺事業，而拜虎爺求財運旺事業有3技巧：

1.換錢水、求錢母

首先拜完全部神明，到虎爺面前時，報上自己的姓名、生辰、地址、任職公司，誠心祈求自己的願望，越詳細越好，接著就到「錢水」地方求「錢母」，大部分虎爺的神龕旁常可看到一小碗裝著水，且水裡有許多硬幣，這就是「錢水」，從水中換來的硬幣記得過香爐繞三圈，再收進紅包袋或錢包隨身攜帶，若之後心願有達成，再到廟宇向虎爺還願。記得要用等值金額去換，十元換十元、五元換五元，千萬不可拿自己的小錢換虎爺的大錢（例如拿5元換10元），不然虎爺會認為你是貪心的人，就不會保佑財運。

2.在聚寶盆或紅盤子放名片

虎爺神龕旁還可以看到一個聚寶盆或紅盤子，可以讓你放名片，保佑工作、事業一切順利，遠離職場小人。

3.摸虎爺念俗語

虎爺的俗諺你可能聽過了，像是「摸虎嘴，招財添富貴」、「摸虎頭，賺錢起大樓」等，有些廟宇開放信眾摸虎爺公的雕像，摸的時候嘴巴也可以唸這兩句俗諺，可聚集更多財氣。

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