13歲女赴西班牙奪世界舞蹈冠軍　「花木蘭」秀翻全場大曬國旗

▲台中市光明國中舞蹈班1年級林佳臻，勇奪世界舞蹈競賽青少年民族舞個人項目冠軍。（圖／林佳臻提供）

記者白珈陽／台中報導

今年（2023年）世界舞蹈競賽DWC（Dance of World Cup）在西班牙舉行，來自台中市光明國中舞蹈班1年級林佳臻，在青少年民族舞個人項目中，以「花木蘭」舞碼獲得97.7分（滿分100分）的超高肯定，從41國參賽者之中勇奪冠軍。賽後她在場外秀出特地帶出國的台灣國旗，開心地說「要讓世界看見台灣。」

光明高中校長胡金枝表示，林佳臻雖今年才國一，但她已為了本屆大賽準備2年，之所以挑選「花木蘭」做舞碼，是因她很敬佩花木蘭代父從軍、巾幗不讓鬚眉的英勇精神，認為是學習的典範。

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在初期練習時，林佳臻因對於技巧還尚未熟悉，時常因力道掌握不到位，反而被雙槍打到頭，經過長時間練習，總算能讓動作連接，完整演出。

胡金枝說，舞蹈班的孩子相當勤奮，除了學校的課程以外，還需要花許多時間練習，學校都會盡量給予幫助，本屆DWC時間是7月2日，剛好撞上校內的期末考，為讓孩子到世界舞台擴大視野，便與林佳臻的家長通知，可讓孩子回國後再行補考，以安定孩子情緒。

▲林佳臻在賽場內拿出梅花旗。（圖／林佳臻提供）

胡金枝指出，林母向她表示，當初還在猶豫要不要讓孩子出國比賽，除了學校考試外，家中也有其他小孩要照顧，但林佳臻以堅毅的眼神對母親說「我就是要去比賽」，林母認為，這對一個才國一的小女生很不容易，既然孩子懂得堅持、也願意探索，就決定讓孩子出國比賽。

胡金枝表示，林佳臻在出國前帶了兩面旗子，一面是國際賽事常用的「梅花旗」，一面則是台灣國旗，因賽場內頒獎時只能帶著梅花旗上台，為了不留遺憾，賽後他們仍拿出國旗在場外拍照，為自己的足跡做證明。