杜蘇芮路徑讓專家驚喊「有點嚇到」！不排除陸警機率　周日轉中颱

▲杜蘇芮颱風最快下周一晚間到周二清晨發海警。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

「杜蘇芮」輕颱今(21日)上午8點生成，朝菲律賓東方海面前進，預計下周一到三(24日~26日)到巴士海峽，最快下周一晚間到下周二清晨發海警。氣象局表示，因路徑預測在往琉球和巴士海峽間，也不排除有發陸警機率，但相較海警機率低。有氣象專家則轉發日本氣象廳颱風路徑，驚喊「有點嚇到大家的路徑」。

「杜蘇芮」颱風目前位距離恆春東南東方1300多公里海面，朝西北西前進，預計周日(23日)到菲律賓東方海面，下周一到下周三到巴士海峽，不排除下周一、下周二發海警，「杜蘇芮」下周三、下周四(26日~27日)距離台灣最靠近，風雨影響不小，至於是否侵台，要觀察周六、周日(22~23日)強度和北上路徑。下周一起水氣增加，東半部有局部降雨；下周二起到下周四(25日~27日)颱風外圍環流影響，幾乎全台有雨。

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氣象達人彭啟明也在臉書轉發日本氣象廳預測的杜蘇芮颱風路徑圖，並指出「有點嚇到大家的路徑，持續關注後續發展」。

▲「杜蘇芮」颱風生成。（圖／翻攝日本氣象廳）

天氣職人吳聖宇則在臉書上指出，今年第5號颱風杜蘇芮形成，預期會是今年第1個發布陸上颱風警報的颱風，時間點大概會落在下周一晚到下周二清晨之間，後續對台灣應該會有相當程度影響。

中央氣象局預報員趙竑受訪時表示，目前預計最快下周一晚上(24日)到下周二清晨(25日)發海警，至於陸警還有很大變數，仍要看未來杜蘇芮颱風路徑和方向，目前預測路徑有可能往琉球或往巴士海峽之間，若往台灣也不排除發陸警，但目前預測發海警機率高，陸警機率則較海警低，究竟會不會發陸警，或何時發陸警，不確定性仍很高。

趙竑表示，杜蘇芮輕颱預計周日(23日)晚間到下周一(24日)增強為中度颱風，下周三、下周四(26日~27日)最靠近台灣時，預測仍將是中度颱風強度，提醒民眾留意。

▼杜蘇芮颱風未來路徑，逼近台灣的時候可能是中颱。（圖／NCDR）