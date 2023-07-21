美「死亡谷」飆49.4°C！男徒步健行熱死　遊客驚見遺體倒臥洗手間

▲遊客在死亡谷國家公園熔爐溪遊客中心前與溫度計合影。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

過往曾測得全球最熱紀錄的美國「加州死亡谷」近日出現極端高溫，吸引許多遊客前往朝聖，與溫度計合照打卡。然而，一名71歲男子18日在攝氏49.4度的死亡谷高溫下熱死，被遊客發現他倒臥洗手間，經搶救後未能挽回生命。儘管驗屍結果尚未出爐，但管理當局認為，「高溫可能是導致他死亡的因素之一。」

▲加州死亡谷麥斯奎特沙丘。（圖／路透）

美國加州死亡谷國家公園（Death Valley National Park）16日曾測得攝氏53.3度高溫，直逼世界紀錄56.7度。根據衛報報導，來自洛杉磯的71歲男性庫里（Steve Curry）18日在死亡谷國家公園內的黃金峽谷（Golden Canyon）健行區一處洗手間外暈倒，當時氣溫至少達到攝氏49.4度。

據報導，庫里當天上午曾經接受《洛杉磯時報》採訪，他那時表示自己要從黃金峽谷徒步健行至札布里斯基角（Zabrieski Point），距離大約3.2公里，報紙上刊登了一張他塗著防曬，戴帽子與手套，拿著一瓶水蹲在一塊金屬標誌牌的陰影處，庫里摸著牌子說，「這裡的一切都很熱。」

▲死亡谷國家公園放置極端高溫的警示牌。（圖／路透）

因約郡（Inyo County）警方表示，庫里後來離開受訪的地點，走回黃金峽谷步道的起點，下午有遊客在洗手間附近發現暈倒的庫里，並打電話報警。公園林務員對他進行CPR急救與AED（自動體外心臟除顫器），但未能挽救他的生命。官員們表示，有一架直升機因為高溫導致空氣稀薄，而無法出動救援。死亡谷國家公園的聲明指出，高溫可能是庫里死亡的因素之一。

事發兩周前，一名來自聖地牙哥（San Diego）地區的65歲男子也在死亡谷公園被熱死在車內，而他死前一天3日的最高氣溫為攝氏52.2度，車內空調故障，兩個輪胎沒氣。公園管理當局表示，那次事故中，男子似乎也是因為在極端高溫下徒步健行而導致死亡。