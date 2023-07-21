杜蘇芮颱風今生成！　最新各國路徑出爐「不少通過台灣」

▲杜蘇芮颱風預計在今天生成。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

輕颱「杜蘇芮」預計在今天白天生成，各國的路徑預測也出爐，其中歐洲系統模擬出的結果，有不少路徑通過台灣。中央氣象局預報員廖經翔則表示，杜蘇芮對台灣的威脅大小，週日一是關鍵。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，最新(21日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，預測路徑明顯往北調整，26日2時位置在巴士海峽，但不確定性範圍(紅框)很大。)歐洲模式平均路徑向北調整，從菲律賓東方海面，先向北轉西北前進，經巴士海峽、通過台灣海峽南部，各別系集成員分散在其東、西兩側，不少通過台灣。

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▲左圖：最新(21日2時)中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，預測路徑明顯往北調整，26日2時位置在巴士海峽，但不確定性範圍(紅框)很大。中圖：最新(20日20時)歐洲系集模式模擬的系集平均路徑，從菲律賓東方海面，先向北轉西北前進，經巴士海峽、通過台灣海峽南部，各別系集成員不少通過台灣。右圖：最新(20日20時)美國系集模式模擬，系集平均路徑通過宮古島海面，但各別系集成員大多分散在台灣東側海面，少數觸及台灣。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

美國系集模式模擬亦向右調整，系集平均路徑通過宮古島海面，但各別系集成員大多分散在台灣東側海面，少數觸及台灣。以目前模擬路徑而言，侵台機率有提高的趨勢，但「不確定性」很大，模式仍將繼績調整，應耐心觀察。

中央氣象局預報員廖經翔指出，輕颱「杜蘇芮」預計在今天白天生成，對台灣的影響大小要等週日、一北轉的時間，不排除會發佈海上颱風警報。