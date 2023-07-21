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社會 社會焦點 保障人權

13歲少女當誘餌遭性侵　律師怒批中壢警違法：算什麼警察

記者黃翊婷／綜合報導

桃園市13歲少女小蘋（化名）配合中壢警方充當誘餌，卻在警方的監控下，遭張姓男子性侵得逞，消息傳開後掀起各界熱議。律師陳又新怒批，警方此舉是明顯違法、不當的偵查行為，中壢警分局一定要給出嚴正懲處，同時補償受害少女，並將後續進度完整公開，「違法大外割女師是你，報復毆打超商浩克也是你，讓未成年少女當誘餌被性侵還是你！你乾脆解散成立幫派算了，你算什麼警察！」

▲▼12歲小六女童遭到27歲滑雪男教練帶到旅館性侵得逞。（示意圖／CFP）

▲小蘋答應配合警方辦案，卻在警方的監控下遭到張男性侵。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

小蘋2020年透過網路交友軟體認識張男，雙方以5000元為代價合意性交易，張男卻誘騙她自拍裸照，接著又威嚇出面性交易，否則就要公開裸照。小蘋並未依約到場，而是在家人陪同下向中壢警方報案，並同意配合辦案，假裝同意出面性交易，與張男相約於同年11月9日深夜11時在中壢區某速食店前碰面，警方則在附近埋伏。

沒想到小蘋赴約之後，遭到張男恐嚇上車，並載至300公尺外的路邊被迫幫忙口交，警方卻遲遲沒有出面抓人。消息傳開後掀起各界議論，中壢警方昨日（20日）強調，事前曾再三告知小蘋不得單獨上車離開警方視線，沒想到她還是上車了，承辦員警始料未及，跑步追車腳程也追不上，後來好不容易找到兩人並將張男逮捕，少女卻對車內發生的事情隻字未提，後續會再深入追查，若同仁有疏失，一定會追究相關刑責。

然而，律師陳又新20日晚間在臉書發文痛批，「真的是比扯鈴還扯，桃園市警局必須負起全責！」少女配合辦案，卻在警方的監控下遭張男性侵得逞，這已經不是「烏龍」一詞所能概括的，更何況讓一名未成年少女當誘餌誘捕嫌犯，這是明顯違法、不當的偵查行為，而且警方未經妥善規劃就貿然執行，才會導致這樣的結果。

陳又新提到，自己也是身為人父，「試問，全天下哪幾個家長會同意讓自己還沒成年的小孩，去參與這種『羊入虎口』的送死計畫？」警方事後還解釋有提醒少女不要上車，這代表警方明知少女低齡、心智還未發展成熟，竟然敢讓她去當誘餌，也沒有預判任何突發狀況及應對措施，只靠口頭叮嚀就讓少女上陣，不僅不合理，還糟蹋了一名孩子的信任、毀了一名孩子。

陳又新認為，這起事件桃園市警局、中壢警分局一定要給出嚴正的懲處，不要只是打官腔，後續對少女的補償也都要完整公開進度，「對了，中壢分局！違法大外割女師是你，報復毆打超商浩克也是你，讓未成年少女當誘餌被性侵還是你！你乾脆解散成立幫派算了，你算什麼警察！」

真的是比扯鈴還扯，桃園市警局必須負起全責！ 一名嫌犯引誘13歲女孩性交易失敗，女孩跑去報案。 沒想到，警察竟然叫她以身犯險前去與對方性交易，以便引出嫌犯。 更離譜的是，女孩信任地配合警方要求，警察居然沒把少女保護好，害少女真的被嫌犯載走！...

陳又新發佈於 2023年7月20日 星期四
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