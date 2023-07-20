韓國瑜發聲明同意出席國民黨全代會　侯友宜：兄弟齊心其利斷金

▲新北市長侯友宜今天下午出席「北北基桃景點暢遊卡」活動，對於韓國瑜表示會出席國民黨全代會時指出，兄弟齊心其利斷金。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

北北基桃四位市長今（20）日下午再度同台亮相共同出席「北北基桃景點暢遊卡」活動，包括基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜與桃園市長張善政；會後受訪時，媒體提問，韓國瑜發表聲明將出席國民黨全代會看法時，侯友宜指出，兄弟齊心其利斷金，大家有共同目標攜手合作。

桃園市政府今天下午在台灣客家茶葉博物館推出「北北基桃景點暢遊卡」合作交流記者會活動，基北北桃四名市長都出席，另外桃園市八家景點業者也到場力挺。

重頭戲在活動會後四市長受訪，其中媒體依舊關心身為國民黨下屆總統參選人侯友宜，媒體詢問，韓國瑜將出席國民黨全代會，出席過程是侯市長拜託嗎？侯友宜表示，兄弟齊心其利斷金，眾志成城團結就有力，很高興能與韓市長併肩作戰，大家一起有共同信念守護中華民國，讓中華民國能夠安定繁榮永續。

媒體還詢問，張榮味曾說，「郭台銘出來會投他」，是否會爭取張榮味支持？侯友宜認為，張榮味前縣長是地方重要意見領袖，有很多寶貴意見，並給我們的鼓勵，我都非常感謝。

▲新北市長侯友宜今天下午出席「北北基桃景點暢遊卡」活動，針對金溥聰與張榮味見面說提出自己的看法。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體也追問，金溥聰日前與張榮味見面，是否有破除地方派系不合傳言，也為侯友宜為地方整合打下基石，張榮味是否協助幫忙與韓國瑜牽線？侯友宜指出，金執行長與張前縣長大家見面相談甚歡，彼此之間都會合作，更重要的是我們的情勢，因為大家的合作會越來越好。

媒體也針對台灣民意基金會有份民調是調查四腳督，那郭台銘董事長是墊底，有4成不樂見他獨立參選，侯市長如何看待？侯友宜強調，民調高高低低我們都會參考，最重要的是我們大家要團結在一起，堅定自己的步伐，要有信心下架無能貪腐的民進黨，換黨來執政。