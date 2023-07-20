　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜發聲明同意出席國民黨全代會　侯友宜：兄弟齊心其利斷金

▲新北市長侯友宜今天下午出席「北北基桃景點暢遊卡」活動，對於韓國瑜表示會出席國民黨全代會時指出，兄弟齊心其利斷金。（圖／記者沈繼昌攝）

▲新北市長侯友宜今天下午出席「北北基桃景點暢遊卡」活動，對於韓國瑜表示會出席國民黨全代會時指出，兄弟齊心其利斷金。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

北北基桃四位市長今（20）日下午再度同台亮相共同出席「北北基桃景點暢遊卡」活動，包括基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜與桃園市長張善政；會後受訪時，媒體提問，韓國瑜發表聲明將出席國民黨全代會看法時，侯友宜指出，兄弟齊心其利斷金，大家有共同目標攜手合作。

桃園市政府今天下午在台灣客家茶葉博物館推出「北北基桃景點暢遊卡」合作交流記者會活動，基北北桃四名市長都出席，另外桃園市八家景點業者也到場力挺。

重頭戲在活動會後四市長受訪，其中媒體依舊關心身為國民黨下屆總統參選人侯友宜，媒體詢問，韓國瑜將出席國民黨全代會，出席過程是侯市長拜託嗎？侯友宜表示，兄弟齊心其利斷金，眾志成城團結就有力，很高興能與韓市長併肩作戰，大家一起有共同信念守護中華民國，讓中華民國能夠安定繁榮永續。

媒體還詢問，張榮味曾說，「郭台銘出來會投他」，是否會爭取張榮味支持？侯友宜認為，張榮味前縣長是地方重要意見領袖，有很多寶貴意見，並給我們的鼓勵，我都非常感謝。

▲新北市長侯友宜今天下午出席「北北基桃景點暢遊卡」活動，針對金溥聰與張榮味見面說提出自己的看法。（圖／記者沈繼昌攝）

▲新北市長侯友宜今天下午出席「北北基桃景點暢遊卡」活動，針對金溥聰與張榮味見面說提出自己的看法。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體也追問，金溥聰日前與張榮味見面，是否有破除地方派系不合傳言，也為侯友宜為地方整合打下基石，張榮味是否協助幫忙與韓國瑜牽線？侯友宜指出，金執行長與張前縣長大家見面相談甚歡，彼此之間都會合作，更重要的是我們的情勢，因為大家的合作會越來越好。

媒體也針對台灣民意基金會有份民調是調查四腳督，那郭台銘董事長是墊底，有4成不樂見他獨立參選，侯市長如何看待？侯友宜強調，民調高高低低我們都會參考，最重要的是我們大家要團結在一起，堅定自己的步伐，要有信心下架無能貪腐的民進黨，換黨來執政。

 【更多新聞】

擁衝鋒槍+步槍「子彈1萬4千發」　就是不說來源...男子下場曝

持爆裂物對峙3小時！特警、消防救護都來了...通緝犯軟化投降

►殘忍！桃園女遭砍死差點被分屍　行兇男友裁定羈押禁見

 

 

ET快訊
屋主偷施工違規裝冷氣…粗心工人砸死政大女！17F民宅內部曝光
露營被蟲咬！8歲弟喊癢…「突哭不出聲」緊急送醫
張愛雅夫婦上班「發生車禍」
阿本「被劉書宏爆黑料」講到哭！　小S幫還原真相
13歲少女當誘餌抓色狼...警看她被載走性侵　檢方要辦了
青龍獎／宋慧喬黑色禮服顯瘦　林智妍透膚薄紗太性感
議員被判當選無效！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲已和朱立倫通電談藍白合？民眾黨怒駁子虛烏有將提告

韓國瑜發聲明同意出席國民黨全代會　侯友宜：兄弟齊心其利斷金

新北「挺侯大會」湧2千鄉親　地方黨部：民進黨讓台步向烏克蘭後塵　

涉政治獻金等案交保　民進黨屏南立委參選人許展維：坦然面對

賴清德：會計師是企業的醫師　是台灣經濟發展的後盾

金融時報質疑賴清德「走入白宮」說　綠委：美方已經澄清

韓國瑜出席全代會　游淑慧曝他私下談話：國民黨會面臨5個敵人

莊銘淵要陳紫渝「避免花邊」　王婉諭：厭女文化應到此為止

莊銘淵「硬蹭」陳紫渝花邊　吳崢：競選公職不該消費別人的私生活

國民黨團感謝韓國瑜出席全代會　王鴻薇：可強化韓粉挺侯友宜力道

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

柯文哲已和朱立倫通電談藍白合？民眾黨怒駁子虛烏有將提告

韓國瑜發聲明同意出席國民黨全代會　侯友宜：兄弟齊心其利斷金

新北「挺侯大會」湧2千鄉親　地方黨部：民進黨讓台步向烏克蘭後塵　

涉政治獻金等案交保　民進黨屏南立委參選人許展維：坦然面對

賴清德：會計師是企業的醫師　是台灣經濟發展的後盾

金融時報質疑賴清德「走入白宮」說　綠委：美方已經澄清

韓國瑜出席全代會　游淑慧曝他私下談話：國民黨會面臨5個敵人

莊銘淵要陳紫渝「避免花邊」　王婉諭：厭女文化應到此為止

莊銘淵「硬蹭」陳紫渝花邊　吳崢：競選公職不該消費別人的私生活

國民黨團感謝韓國瑜出席全代會　王鴻薇：可強化韓粉挺侯友宜力道

睡不著「別再數羊」！睡眠5關鍵　醫解密：每個人每天都會作夢

除草劑太刺鼻？女屢奔頂樓「灑水30分鐘」　3鄰被吵到崩潰怒報警

屋主偷施工違規裝冷氣…粗心工人砸死政大生！17F民宅內部曝光

肌膚透明感關鍵是妝前乳！改善暗沉、泛紅粉底更省了

張鈞甯一通電話約到影帝！阮經天落魄上陣　「雨天挖屍」又髒又臭

張愛雅夫婦開車上班「遭追尾車禍」　揭事發原因：實在得不償失

露營被蟲咬！8歲弟喊癢…「突哭不出聲」緊急送醫

阿本「被劉書宏爆黑料」講到哭！　小S幫還原真相：拜託你們和好

台灣經貿網偕我商　泰國台灣形象展數位科技館秀創新實力

買高股息ETF別忘看填息　避免賺了股息、賠了價差

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

政治熱門新聞

翻車！莊銘淵要陳紫渝「避免花邊新聞」　網炸鍋嗆：出來道歉

綠參選人蹭陳紫渝　民進黨怒：不當言論

Kolas不忍了！怒告同黨陳瑩「帶頭殘殺」　嗆：攻聖母峰會有山難

要陳紫渝「避免花邊」　莊銘淵致歉：只是經驗分享、畢竟我比較資深

王鴻薇轟Kolas　臉書貼3大聲明

分析四腳督民調　媒體人點名他：已經徹底出局了

民調／四腳督賴清德34％領先　郭台銘若參選牽動近3百萬票

綠立委參選人批陳紫渝大翻車　她開第一槍：提名蠢蛋！退選吧

北流月燒80萬利息　柯要蔣「相信我」

陳椒華飆罵陳建仁「混蛋」：有些里長被殺了你知道嗎？

駁斥歧視女性！館長指控舉牌女孩「職業學生」

快訊／莊銘淵被罵翻發道歉聲明　「會親自向陳紫渝道歉」

4士官捲「扯鈴教練共諜案」　國防部：國軍官兵主動檢舉

外媒稱美方關切賴清德「進白宮」言論　美高層官員否認

更多熱門

相關新聞

新北「挺侯大會」湧2千鄉親　地方黨部：民進黨讓台步向烏克蘭後塵　

新北「挺侯大會」湧2千鄉親　地方黨部：民進黨讓台步向烏克蘭後塵　

為了替2024總統參選人侯友宜造勢，國民黨新北市黨部今 （20日）在新莊舉辦「台灣要侯！台灣要好！」大會，現場約湧入2000名地方鄉親挺侯。國民黨新北市黨部主委黃志雄致詞批評，民進黨執政罄竹難書，缺疫苗、缺口罩，還一直護航高端；此外，民進黨把台灣推向戰爭邊緣，讓台灣可能步向烏克蘭後塵。

國民黨團感謝韓國瑜出席全代會　王鴻薇：可強化韓粉挺侯友宜力道

國民黨團感謝韓國瑜出席全代會　王鴻薇：可強化韓粉挺侯友宜力道

8／20後舉辦！雙城論壇敲定3天2夜

8／20後舉辦！雙城論壇敲定3天2夜

韓上侯下破滅！韓國瑜將出席全代會　鄭麗文：尊重且由衷祝福侯友宜

韓上侯下破滅！韓國瑜將出席全代會　鄭麗文：尊重且由衷祝福侯友宜

柯建議北市埋單北流爭議款　蔣市府反嗆

柯建議北市埋單北流爭議款　蔣市府反嗆

關鍵字：

北北基桃景點暢遊卡侯友宜張善政蔣萬安謝國樑兄弟齊心

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

即／冷氣機17樓掉落！21歲女等公車遭砸中命危

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

即／工人裝冷氣「17F掉落」！21歲女遭砸慘死

另一角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

高雄廟會邀到「超大咖南韓女神」！

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

冷氣墜落砸死21歲女！工人稱「以為裝好了」

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面