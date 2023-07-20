　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

蘇姿丰獲陽明交大名譽博士　中文開場！「call me Lisa」超親切

▲▼蘇姿丰獲頒陽明交大榮譽博士。（圖／記者陳凱力攝）

▲超微（AMD）執行長蘇姿丰榮獲陽明交大頒發名譽博士學位。（圖／記者陳凱力攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

「半導體女王」超微（AMD）執行長蘇姿丰魅力訪台，今（20日）在陽明交通大學獲頒名譽博士學位，雖然校方事前就先預告，典禮全程使用英文，但蘇姿丰一開場還是用中文「大家好」向大家問候，獲得熱烈掌聲後，接著又說「我很高興能來陽明交通大學」，現場在此響起如雷掌聲。

蘇姿丰說，自己生在台灣、長在美國，每次回到台灣都有回家的感覺，不過因為疫情的關係已經很久沒有回到台灣，所以這次得返家感受更深。

▲▼蘇姿丰獲頒陽明交大榮譽博士。（圖／記者陳凱力攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蘇姿丰親切幽默，演講中現場笑聲不斷。

她說，陽明交通大學的原則與她相契合，因為該校的理念是：一所偉大的大學，是跨學科的人聚集在一起，探詢解決現實世界問題的地方。 本周在與夥伴、客戶、員工會面後，再以名譽博士學位作為這周的結束，真的很棒，除了榮幸，也非常感激。

在學生面對面座談時，蘇姿丰幽默的說「讓我們也覺得更年輕」，更在學生稱呼她「蘇博士」時，直接向學生表示，「call me Lisa」，令人感到親切且平易近人。

她告訴現場學生，自己在大學畢業就已經具有製作專案的能力，她認為經商，要做出最大的影響力，必須要有策略、客戶、知道市場走向，且從錯誤中學習變得更聰明。

當被問到女性工程師的趨勢時，蘇姿丰幽默地回反問：「妳是在說女性工程師比較聰明對吧？」現場一片歡笑聲。

▲▼蘇姿丰獲頒陽明交大榮譽博士。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼學生稱呼她「蘇博士」時，她直接表示call me Lisa。

▲▼蘇姿丰獲頒陽明交大榮譽博士。（圖／記者陳凱力攝）

►中彈員警曾說「不適應」二度回鍋　支援2個半月就出事

►才和工友泡茶　勤務中心派案「他沒回應」新竹34歲警員中彈身亡

►新竹警員派出所內「頭部中彈身亡」　緊急封鎖現場調查

►新竹男不甩「未禮讓行人」多張罰單　郵局存款直接被扣抵

 

ET快訊
LINE「傳照片新功能」悄上線！
黃子佼2萬長文看不完！他丟ChatGPT「被回一句拒絕」
快訊／離奇命案！人孔蓋撈出男屍
火燒車「2人成焦屍」　死者身分確認
另角度驚悚片！政大女剛停下腳步遭冷氣砸死　姊目擊急蹲地摸頭
冷氣砸死女大生！店家驚恐還原現場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海外高中生返臺參加！世新大學廣電系營隊　特色課程深受歡迎

俊逸兒童廣播營開麥拉　玩轉數位科技提升思辨能力

【廣編】All-New CR-V開啟優雅自信的嶄新旅程　樹立SUV領航典範

快訊／大雷雨轟不停！3縣市警戒　豪大雨持續夜襲17縣市　

「大暑」巧遇虎爺生日！「4生肖」強運擋不住　財運、事業一把罩

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用　她轟：開啥玩笑

台中樂業國小旁挖到疑日治糖鐵遺跡　民代籲擴大挖掘盼保存

魔人室友吃素！妹子「吃肉逼聽佛歌」荒謬1要求　全場怒噴有病

獨／台版醫界「舉重妖精」！女醫變金剛芭比　染肺炎奪健力賽4銀

蘇姿丰獲陽明交大名譽博士　中文開場！「call me Lisa」超親切

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

情侶關房門玩「戳戳樂」　她少根筋狂敲：吃水餃嗎

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

野生象夜闖民宅偷香蕉　閒晃1小時調皮搞破壞！

海外高中生返臺參加！世新大學廣電系營隊　特色課程深受歡迎

俊逸兒童廣播營開麥拉　玩轉數位科技提升思辨能力

【廣編】All-New CR-V開啟優雅自信的嶄新旅程　樹立SUV領航典範

快訊／大雷雨轟不停！3縣市警戒　豪大雨持續夜襲17縣市　

「大暑」巧遇虎爺生日！「4生肖」強運擋不住　財運、事業一把罩

年薪600萬工程師徵婚！「顧家就好」月給2萬零用　她轟：開啥玩笑

台中樂業國小旁挖到疑日治糖鐵遺跡　民代籲擴大挖掘盼保存

魔人室友吃素！妹子「吃肉逼聽佛歌」荒謬1要求　全場怒噴有病

獨／台版醫界「舉重妖精」！女醫變金剛芭比　染肺炎奪健力賽4銀

蘇姿丰獲陽明交大名譽博士　中文開場！「call me Lisa」超親切

蔡凡熙羨慕金秀賢厚實胸肌　戴男神的同款MIDO錶耍帥

【監所技能銜接助更生】鐵窗中的浴火鳳凰　烘烤不服輸的滋味

當年《傻孩子》紅到入圍金曲　閻韋伶消失11年...近況曝光宣布新身份！

為台灣旱招潮蟹發聲！　台塑聯手台塑化疏伐濁水溪紅樹林

統一獅啟動新人談約　沒計畫簽自主培訓球員

內衣上印牧秀悟的臉　岡本和真獲「內在力量」奪央聯全壘打王

我國逾8成三明治家庭　4成以上族群「壓力爆表」

告五人工作忙翻「健檢報告出爐」　三人自豪1件事

楊洋劇中玩滅火器被疑「挪用公共消防設施」　老闆親解釋：是自費

勤誠短線漲幅逾180%過高共列24檔注意股　光聖等3檔列處置股

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

風向大變「Melody奪房貪財」　她1句開嗆！網秒懂

他問「這輸入法還有人學？」一票人點頭：速度超神

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

芒果專業切法　駐日代表處曝4步驟

杜蘇芮最快今晚生成　最新各國路徑出爐

財運就像開外掛！3生肖明起財運旺爆

黃子佼道歉有望復出？張小燕27字回應

雙薪200萬卻不敢生！夫妻「不辦婚宴」連蜜月都不去

陳紫渝爆「里長超低月薪」　 邰智源嚇：做辛酸的

更多熱門

相關新聞

AMD蘇姿丰來台未再刮AI旋風？　專家分析有2大原因

AMD蘇姿丰來台未再刮AI旋風？　專家分析有2大原因

AMD董事長蘇姿丰本周來台密集拜會台積電、電子五哥及載板廠等供應鏈，原本市場預期本周將繼NVIDIA執行長黃仁勳5月來台造成另一波股市狂飆風潮，不過，市場反應相對平淡。對此，科技產業分析專家微驅科技總經理吳金榮表示有2大原因，一是她個性原本就比較拘謹低調，其次是AI市佔率不如NVIDIA，首要是急起直追所以來台固樁要先低調一點。

蘇姿丰談最新AI晶片MI300　大讚「沒台積電就做不出來」

蘇姿丰談最新AI晶片MI300　大讚「沒台積電就做不出來」

AMD遭爆沒下單台積電轉給三星　蘇姿丰：你信韓媒？

AMD遭爆沒下單台積電轉給三星　蘇姿丰：你信韓媒？

欣興董座曾子章與AMD執行長蘇姿丰會面　公司低調回應：屬正常

欣興董座曾子章與AMD執行長蘇姿丰會面　公司低調回應：屬正常

AMD蘇姿丰笑讚台灣食物很棒　避談與台積電會面

AMD蘇姿丰笑讚台灣食物很棒　避談與台積電會面

關鍵字：

AMD蘇姿丰超微

讀者迴響

熱門新聞

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

即／冷氣機17樓掉落！21歲女等公車遭砸中命危

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

即／工人裝冷氣「17F掉落」！21歲女遭砸慘死

政大財政系女學生被冷氣砸死　校方證實：深感遺憾「已慰問家屬」

直播一半突脫上衣！正妹直播主上空賣玉兔波波胸

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

高雄廟會邀到「超大咖南韓女神」！

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

冷氣墜落砸死21歲女！工人稱「以為裝好了」

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

才復合67天　「輔大陳若儀」被新男友分了

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面