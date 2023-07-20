蘇姿丰獲陽明交大名譽博士　中文開場！「call me Lisa」超親切

▲超微（AMD）執行長蘇姿丰榮獲陽明交大頒發名譽博士學位。（圖／記者陳凱力攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

「半導體女王」超微（AMD）執行長蘇姿丰魅力訪台，今（20日）在陽明交通大學獲頒名譽博士學位，雖然校方事前就先預告，典禮全程使用英文，但蘇姿丰一開場還是用中文「大家好」向大家問候，獲得熱烈掌聲後，接著又說「我很高興能來陽明交通大學」，現場在此響起如雷掌聲。

蘇姿丰說，自己生在台灣、長在美國，每次回到台灣都有回家的感覺，不過因為疫情的關係已經很久沒有回到台灣，所以這次得返家感受更深。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蘇姿丰親切幽默，演講中現場笑聲不斷。



她說，陽明交通大學的原則與她相契合，因為該校的理念是：一所偉大的大學，是跨學科的人聚集在一起，探詢解決現實世界問題的地方。 本周在與夥伴、客戶、員工會面後，再以名譽博士學位作為這周的結束，真的很棒，除了榮幸，也非常感激。

在學生面對面座談時，蘇姿丰幽默的說「讓我們也覺得更年輕」，更在學生稱呼她「蘇博士」時，直接向學生表示，「call me Lisa」，令人感到親切且平易近人。

她告訴現場學生，自己在大學畢業就已經具有製作專案的能力，她認為經商，要做出最大的影響力，必須要有策略、客戶、知道市場走向，且從錯誤中學習變得更聰明。

當被問到女性工程師的趨勢時，蘇姿丰幽默地回反問：「妳是在說女性工程師比較聰明對吧？」現場一片歡笑聲。

▲▼學生稱呼她「蘇博士」時，她直接表示call me Lisa。