政大女學生遭冷氣砸死！高大成曝恐怖傷勢：身體從頭碎裂到雙腳

▲高大成說，高空工程一定要做好安全措施，若是偷懶而造成無辜民眾死亡，就如同酒駕一般，明知不可為而為之，非常可惡。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

新北市板橋區20日下午1名正在等公車的21歲黃姓政大女學生，突遭17樓墜落的冷氣砸中，當場失去生命跡象，送醫搶救不幸宣告不治。對此，法醫高大成表示，除非受害者被冷氣砸中的部位是四肢，否則只要4樓以上的高度掉落重物，砸到行人的頭部或軀幹，都有可能造成傷者死亡，他提及著名的「燒肉粽」事件，也是一起高處掉落重物而壓死人的案件，只不過當時的「重物」，是人。

高大成聽聞今日案件死者年紀，感到相當惋惜，直言花樣年華正起，「女孩子的父母一定很傷心！」高大成呼籲，高空工程一定要做好安全措施，若是偷懶而有疏漏出了意外，甚至造成無辜民眾死亡，就如同酒駕一般，明知不可為而為之，非常可惡。

據了解，事發當時，黃女在新埔捷運站2號出口附近一棟大樓下方等公車，大樓17樓正在進行裝設冷氣工程，過程中整台全新未使用過的窗型冷氣不慎掉落，當場砸中黃女，造成黃女頭部大面積擦挫傷、雙腿骨折，送醫搶救不治。警方目前已將施工的李姓工人帶回派出所，要進一步調查釐清整起事發原因及經過。

▲▼板橋冷氣機墜落，22歲女遭砸重傷，送醫搶救不治。（圖／記者陳以昇翻攝）

高大成說，根據媒體描述本案被害女子傷勢，為頭部大面積擦挫傷以及雙腿骨折、當場死亡，他研判，應是冷氣機砸中死者頭部，所有重量從脊椎一直壓到腿部再延伸到堅硬的地面，才造成死者雙腿骨折。他並指出，不用說17樓，只要從3、4樓的高度掉下重物，就有可能壓死人。

高大成表示，例如「燒肉粽事件」、近月發生的中捷公安案，都是高處墜落重物害死人的例子。

據查，1986年3月間，台北市中山區新生北路一帶，1名從事賣肉粽的黃姓男子，深夜在街頭叫賣肉粽，突遭1名因被退婚心情不佳而從13樓尋短墜樓的胡姓女子，直接壓個正著，導致黃男當場死亡。