▲低血糖別輕忽!經常全身無力、冒冷汗,竟是「賈伯斯同款癌」已轉移。(圖/示意圖,非文中當事人/CFP)

記者嚴云岑/台北報導

一名42歲男性,因經常全身無力、冒冷汗、顫抖到診所就醫,發現血糖值不到50 mg/dl,轉介至三總檢查,發現在胰臟及肝臟有多處腫瘤,經病理切片後確診為胰臟神經內分泌腫瘤合併多處肝臟轉移,因過度分泌胰島素,才會導致嚴重低血糖。由於腫瘤已多處擴散無法手術,醫療團隊與病人溝通後,安排PRRT治療,12周後終於穩定血糖,不用再灌糖水急救。

神經內分泌瘤是一種會分泌荷爾蒙的惡性腫瘤,每10萬人僅有3.16人罹病,患者因為症狀不特定,通常需要花5~7年才能確診。根據衛福部109年癌症登記報告顯示該年1963年新診斷個案,佔所有癌症3.9%。變化多端的症狀使診斷困難,約有一半新診斷個案被發現時已轉移,美國蘋果電腦創辦人賈伯斯就是因此喪命。

▲神經內分泌腫瘤。(圖/記者嚴云岑攝)

三軍總醫院核子醫學部林立凡醫師表示,約8成神經內分泌瘤發生在胰臟及腸胃道器官,依據生長位置及分泌荷爾蒙,又可分為類癌腫瘤、胃泌素瘤、胰島素瘤等型態。若腫瘤發現時體積較小且尚未轉移,就有機會透過手術切除,但大多病人都只能仰賴體抑素類似藥物療法、口服標靶藥物及傳統化學治療等,或者體外放療、射頻灼燒術等治療方式,但並非所有病兆都能符合條件,需要多專科醫療團隊合作,才能為病人擬定最佳治療計畫。

林立凡提到,該名42歲病患在治療初期,是透過體抑素類似物及標靶藥物治療,經過3個月影像追蹤後,腫瘤沒有減小,每日還會反覆發生嚴重低血糖症狀,需要依靠高濃度糖水急救,去年入院後就無法出院。

醫療團隊與患者充分溝通及多專科討論後,安排如「精靈炸彈」能精準找到目標再引爆的「胜肽受體-放射性核種治療(PRRT)」,因正常細胞未受傷害,患者7周後病灶已有縮小,12周後血糖也漸趨穩定,16週後胰臟與肝臟腫瘤也明顯縮小,也於今(20)日順利出院返家。

▲三軍總醫院核子醫學部林立凡醫師。(圖/記者嚴云岑攝)

林立凡解釋,PRRT是一種應用於神經內分泌腫瘤的新式放射性同位素治療,使用放射 性同位素鎦-177(Lu-177)以及專門針對腫瘤細胞的體抑素類似物,當標定好鎦 -177 的體抑素類似物經由靜脈注射進入人體後,便會尋找腫瘤細胞表面特定受 體進入腫瘤細胞內,再由同位素鎦-177 釋放貝他射線(β ray),以物理的方式 破壞腫瘤細胞,不含特定受體的正常細胞則不受影響,同時以胺基酸輸液保護代 謝藥物的腎臟,降低身體其他器官所接受之放射性影響。

國際權威期刊新英格蘭醫學雜誌 (The New England Journal of Medicine) 研究結果指出,PRRT 治療與傳統體抑素類似物療法比較,以 20 個月疾病無惡化 存活期做比較,PRRT 治療組可達 65.2%,而傳統體抑素類似物治療組僅為 10.8%。

此外,在整體存活期方面,PRRT 組其 2 年存活率約 80%,而對照組則未滿 50%。關於副作用方面,PRRT 治療組與對照組之間的整體治療副作用比例沒有統計差異。透過這些研究成果, 國際上訂定了神經內分泌腫瘤的 PRRT 標準治療流程,目前標準療程為治療 4 次, 每次治療間隔 2 個月,目前已陸續於歐美及國內通過審查,核准於神經內分泌腫瘤病人治療使用。

▼病人治療前後影像檢查:治療後 16 週可見胰臟及肝臟之腫瘤體積明顯縮小。(圖/三總提供)