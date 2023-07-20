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低血糖別輕忽！經常全身無力、冒冷汗　竟是「賈伯斯同款癌」已轉移

▲▼頭痛,肩頸痛,頭暈。（示意圖／CFP）

▲低血糖別輕忽！經常全身無力、冒冷汗，竟是「賈伯斯同款癌」已轉移。（圖／示意圖，非文中當事人／CFP）

記者嚴云岑／台北報導

一名42歲男性，因經常全身無力、冒冷汗、顫抖到診所就醫，發現血糖值不到50 mg/dl，轉介至三總檢查，發現在胰臟及肝臟有多處腫瘤，經病理切片後確診為胰臟神經內分泌腫瘤合併多處肝臟轉移，因過度分泌胰島素，才會導致嚴重低血糖。由於腫瘤已多處擴散無法手術，醫療團隊與病人溝通後，安排PRRT治療，12周後終於穩定血糖，不用再灌糖水急救。

神經內分泌瘤是一種會分泌荷爾蒙的惡性腫瘤，每10萬人僅有3.16人罹病，患者因為症狀不特定，通常需要花5~7年才能確診。根據衛福部109年癌症登記報告顯示該年1963年新診斷個案，佔所有癌症3.9%。變化多端的症狀使診斷困難，約有一半新診斷個案被發現時已轉移，美國蘋果電腦創辦人賈伯斯就是因此喪命。

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▲▼ 胰臟神經內分泌腫瘤PRRT治療。（圖／記者嚴云岑攝）

▲神經內分泌腫瘤。（圖／記者嚴云岑攝）

三軍總醫院核子醫學部林立凡醫師表示，約8成神經內分泌瘤發生在胰臟及腸胃道器官，依據生長位置及分泌荷爾蒙，又可分為類癌腫瘤、胃泌素瘤、胰島素瘤等型態。若腫瘤發現時體積較小且尚未轉移，就有機會透過手術切除，但大多病人都只能仰賴體抑素類似藥物療法、口服標靶藥物及傳統化學治療等，或者體外放療、射頻灼燒術等治療方式，但並非所有病兆都能符合條件，需要多專科醫療團隊合作，才能為病人擬定最佳治療計畫。

林立凡提到，該名42歲病患在治療初期，是透過體抑素類似物及標靶藥物治療，經過3個月影像追蹤後，腫瘤沒有減小，每日還會反覆發生嚴重低血糖症狀，需要依靠高濃度糖水急救，去年入院後就無法出院。

醫療團隊與患者充分溝通及多專科討論後，安排如「精靈炸彈」能精準找到目標再引爆的「胜肽受體-放射性核種治療（PRRT）」，因正常細胞未受傷害，患者7周後病灶已有縮小，12周後血糖也漸趨穩定，16週後胰臟與肝臟腫瘤也明顯縮小，也於今（20）日順利出院返家。

▲▼ 三軍總醫院核子醫學部林立凡醫師。（圖／記者嚴云岑攝）

▲三軍總醫院核子醫學部林立凡醫師。（圖／記者嚴云岑攝）

林立凡解釋，PRRT是一種應用於神經內分泌腫瘤的新式放射性同位素治療，使用放射 性同位素鎦-177（Lu-177）以及專門針對腫瘤細胞的體抑素類似物，當標定好鎦 -177 的體抑素類似物經由靜脈注射進入人體後，便會尋找腫瘤細胞表面特定受 體進入腫瘤細胞內，再由同位素鎦-177 釋放貝他射線（β ray），以物理的方式 破壞腫瘤細胞，不含特定受體的正常細胞則不受影響，同時以胺基酸輸液保護代 謝藥物的腎臟，降低身體其他器官所接受之放射性影響。

國際權威期刊新英格蘭醫學雜誌 (The New England Journal of Medicine) 研究結果指出，PRRT 治療與傳統體抑素類似物療法比較，以 20 個月疾病無惡化 存活期做比較，PRRT 治療組可達 65.2%，而傳統體抑素類似物治療組僅為 10.8%。

此外，在整體存活期方面，PRRT 組其 2 年存活率約 80%，而對照組則未滿 50%。關於副作用方面，PRRT 治療組與對照組之間的整體治療副作用比例沒有統計差異。透過這些研究成果， 國際上訂定了神經內分泌腫瘤的 PRRT 標準治療流程，目前標準療程為治療 4 次， 每次治療間隔 2 個月，目前已陸續於歐美及國內通過審查，核准於神經內分泌腫瘤病人治療使用。

▼病人治療前後影像檢查:治療後 16 週可見胰臟及肝臟之腫瘤體積明顯縮小。（圖／三總提供）

▲▼病人治療前後影像檢查:治療後 16 週可見胰臟及肝臟之腫瘤體積明顯縮小。（圖／三總提供）

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