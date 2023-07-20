韓國瑜缺席藍全代會　郭正亮談下一步：還是在等那個信號一亮

▲前高雄市長韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨7月23日將召開全代會，預計會中正式通過提名新北市長侯友宜參選2024總統，並為其造勢，但前高雄市長韓國瑜確定不出席，引來關注。前立委郭正亮認為，韓國瑜還是在等那個信號一亮。

郭正亮在《綠也掀桌》表示，韓國瑜不參加全代會，侯友宜當年沒去支持韓國瑜的故事就會被連結上，你去了就讓故事破除，所以這要韓國瑜自己判斷，他認為韓國瑜還是在等那個信號一亮，如果侯友宜一直都是這樣的民調，國民黨不會急嗎？全代會之後，侯友宜8月會有造勢，就很關鍵，因為一般人預期是9月，洪秀柱被換也是9月，這個取決於侯友宜被提名之後的民調，鴻海創辦人郭台銘也在等這個，如果侯友宜之後的民調能夠穩在25％以上，郭台銘就不會選，韓國瑜也不會考慮要選了，就整合了，這很現實的。

郭正亮指出，如果侯友宜還是這樣的民調，連20％都沒有，肯定會被一直做文章的，如果跟柯文哲的民調落差，始終維持在7個百分點以上，那國民黨當然會急，很多人都覺得還沒結束就是這樣，所以臉書才有粉專成立非綠大初選，這麼早就丟了，就在等侯友宜8月有沒有明顯起飛。政治是最現實的，比做生意還現實。

對於韓國瑜因故無法出席全代會，侯友宜受訪時提到，非常歡迎韓國瑜能夠出席，希望大家一起並肩作戰，兄弟同心其利斷金，他跟韓國瑜會同心面對，一起為中華民國打拚努力。