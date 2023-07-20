黃子佼道歉文「下面一排加油聲」！他批：永遠別幫加害者加油

記者朱祖儀／綜合報導

藝人黃子佼6月因捲入#Metoo性騷拍片道歉，自殘送醫後沉寂1個月，在19日寫下2萬多字吐露心聲，許多人看到後紛紛在下方留言鼓勵喊「加油！」對此，知名粉專「氣炸伯」表示，「不要幫加害者加油，永遠都不要」，對於所有加害者的道歉，他也是同樣看法，「如果你沒被揭發，你就要永遠裝沒事嗎？」

▲黃子佼。（圖／記者孟育民攝）



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黃子佼在臉書PO出長文，透露這1個月來他先是處理了自己的各種情緒，無法接觸外界的事物與話題，「懺悔、反省、後悔、反思。慢慢的，我敢去倒垃圾，分擔家務，然後只出外三次，盡量不與外人接觸。」他雖然一度什麼都不要了，但放不下熱愛的表演，且認為應該珍惜、振作，並負起各種責任。最後他誓言，「黃子佼3.0」會帶著手頭上所剩無幾的愛行進，要大家繼續監督他。

文章曝光後吸引近2萬人點讚，有許多粉絲留言鼓勵，「相信自己！！你一定可以的…加油」、「你是最棒的，加油」、「加油！滿血回歸」、「加油，你是好的人，翻篇過去了，好好活下去，為家人唷」、「未來美好的日子等著你～加油」、「加油，會過去的」、「全文閱畢，請加油，佼哥」、「佼哥加油，先以父親跟丈夫角色為重」、「佼哥加油！祝福重生之後一切順利，未來再邀請你來看表演」。

▲許多網友替黃子佼加油。（圖／翻攝自Facebook／黃子佼）



不過「氣炸伯」有不同看法，在臉書粉專發文表示「不要幫加害者加油，永遠都不要」，雖然已經盡量不帶成見看完黃子佼的文章，但他只要想到受害者的遭遇，還是希望對方消失，「他不會、也不應該再出現在世人面前」。

氣炸伯也說，對於所有加害者的道歉，他都是同樣的想法，「如果你沒被揭發，你就要永遠裝沒事嗎？」當受害者被丟入煉獄中，加害者卻繼續忙著過光鮮亮麗的人生，不應該功過相抵，「你永遠沒辦法被原諒，你永遠都要活在罪惡之中」，他也再次強調，「不要幫加害者加油，永遠都不要」。

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