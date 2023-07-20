台中半年140件性騷擾「7成熟人下手」　常見手法曝：親吻擁抱摸胸

▲▼台中警方統計，今年上半年發生140件性騷擾，7成是熟人下手，圖為知名YouTuber金魚腦為警方拍攝宣導片的畫面。（示意圖／翻攝台中警方宣導片，下同）

記者鄧木卿／台中報導

政壇與娛樂圈不斷爆出的性騷擾事件，一直引起社會關注及討論，台中警方統計今年1月至6月，被提告的性騷擾罪有140件，雙方熟識者就佔了70%，案發地點則以辦公場所15件最高，手法則以親吻、擁抱或觸摸胸、臀等部位76件最常見。警方呼籲受害者遇有性騷擾事件，切勿因擔心舉證或報復等問題而默默忍受，應勇敢站出來提出申訴，警方將一起捍衛受害者權益。

婦幼警察隊隊長許正懋表示，台中市今年上半年共發生140件性騷擾罪（刑事告訴）案件，被害人年齡以18至30歲佔44.4%最高；兩造關係以熟識佔70%最多；案發地點以辦公場所15件（16.67%）最高，其次為私人住宅12件（13.3%），性騷擾事件態樣分析，以趁機親吻、擁抱或觸摸胸、臀或其他身體隱私部位計76件（84.44%）最高。

許正懋表示，經統計分析，性騷擾兩造關係多為熟識，甚至可能與工作、生活有緊密連結，因此更容易導致受害者不敢發聲求助。對於性騷擾創傷，是一件不應被拖延或忽視的事，更不要麻痺感受，務必尋求協助，求助並不表示軟弱，而是智慧和勇氣的體現，性騷擾是一個嚴重的社會問題，它不僅傷害受害者的尊嚴和心靈，也侵犯他（她）們的人權。

婦幼隊表示，將會把性騷擾防治列為宣導重點，以提升民眾自主預防被害及相關法律常識，了解常見騷擾情境（陌生人搭話及靠近、搭乘大眾運輸工具）及救濟途徑，以減少性騷擾發生機會，讓民眾不必生活在擔憂、恐懼之下。