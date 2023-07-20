黃子佼「7懶人包曝光」滿血復活！PTT見風向穩了：準備復出

▲黃子佼爆性騷一個月後寫下長文。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

黃子佼6月自拍三段影片隨即自殘，如今神隱1個月，突寫下2萬多字吐心聲，「我，黃子佼3.0會帶著手頭上所剩無幾的愛行進」，彷彿埋下復出的前奏。對此，大家看得眼花撩亂之餘，有鄉民整理出「7大懶人包」，紛紛猜測直呼「縱使我很爛，但我有嫩妹的愛，所以我復活」、「白話文就是想復出了！」

黃子佼捲入Metoo風暴後，脫序直播起底好友的黑歷史，事後情緒不穩送醫，自此神隱1個月，直到昨（19）日拋出2萬多字長文，提及就醫、出院、在家神隱等細節。就有網友在PTT整理3大主軸細分7大關鍵。

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第一部分是「提醒」， 1.無法原諒我者請封鎖我、2.大多數人並不完全理解我當初的影片、3.媒體不要斷章取義；第二個本文部分，1.玉石俱焚影片是我的錯「我失控」、 2.6/17送醫與6/19醒來、3.感謝太太和感謝小燕姐、4.過去→現在→未來；最後則是結論，「請繼續監督我」。

文章曝光後，網友炸鍋直呼，「差不多 風頭就一個月，準備復出拉3金主持」、「整理推」、「優質懶人版」、「竟然沒離婚」、「縱使我很爛，但我有嫩妹的愛，所以我復活，被我拖累的，不爽就不要理我」、「連朱學恒都想出來賺了，都是一樣的」。

▲網友整理出7大重點。（圖／翻攝PTT）



由於長文底下，引來一票人力挺喊加油，鄉民也幫忙解讀，「一堆加油，穩了」、「看最後一段就好，準備復出了」、「是不是要開工了」、「他下半生乾脆去寫自傳」、「看到一半...好啦，我原諒了拉」、「白話文就是想復出了」、「這種咖還可以復出！去選立委吧」、「1.我道歉過了、2.以前不堪造成那時的我、3.『2.0的版本』看到metoo時，擔心『1.0版本』的我被發現、4.我輕生了但是活了，感受到妻子孩子長輩護理人員的愛、5.為了團隊的生計，我沒辦法輕言退出、6.電台DJ要買很多照片，我沒有炒地產、7.現在的『我是3.0版本』、8.老婆花了10年治好了我，我很愛她」。

不過，根據《三立新聞網》報導，恩師張小燕19日被問到黃子佼是否藉此暗示近期有機會復工，她僅以27字嚴肅回應，「沒有原諒，沒有能力，沒有準備，更何況沒有工作，謝謝關心」。