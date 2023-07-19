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快訊／高雄44人吃冰中毒　好消息！腎衰竭男童今轉普通病房

▲▼高雄知名冰店害食物中毒，遭勒停停業。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄知名冰店害食物中毒，遭勒停停業。（圖／記者賴文萱攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區一間剉冰店發生沙門氏桿菌嚴重汙染，共計有44名消費者食物中毒就醫，其中一名男童更因腎衰竭住進加護病房。不過今日傳出好消息，這名男童病況穩定，預計今日將轉到普通病房，而所有個案症狀也都穩定緩解，於潛伏期內腹瀉者沒有再增加。

▲衛生局14日前往冰店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲衛生局14日前往冰店稽查，即勒令店家停業。（圖／記者許宥孺翻攝）

這家老牌冰店1986年創立，至今已經37年，店內販售各式各樣的冰品，有八寶冰、雪花冰，也有綠豆湯、薏仁湯等。其中，八寶冰配料多達10幾種，都由店家手工自製，濃厚的古早味深受在地人喜愛，被評為CP值最高的冰店，人潮經常絡繹不絕，也常有排隊買冰的人潮。

▲▼高雄冰店爆發食物中毒，孩童住院躺在病床上打滾。（圖／黃小姐提供）

▲高雄冰店爆發食物中毒，孩童住院躺在病床上打滾。（圖／黃小姐提供）

不過食安事件爆發後，衛生局14日即要求店家停業，截至18日下午4點，有44名消費者因症就醫。其中受害者包括小孩出現血便、半昏迷，還有孕婦不停拉肚子、宮縮，還有一名男童腎衰竭住進加護病房。

衛生局今(19日)表示，持續追蹤掌握就醫通報食物中毒患者健康狀況，目前掌握加護病房患童病況穩定，主治醫師評估生理機能均已正常，預計今日將轉出至普通病房；所有通報就醫個案症狀穩定緩解中，無上或下消化道出血症狀。

衛生局指出，依據衛福部疾病管制署說明，沙門氏桿菌感染者潛伏期為6-72小時、通常是12-36小時，依據本案要求冰店停業自14日起算已超過96小時，相關因症就醫、經醫師診斷通報已大幅減少，衛生局持續密切透過醫療系統掌握中，請市民朋友安心。

▲▼高市府擴大轄內冰店專案稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高市府18日起擴大轄內冰店專案稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高市府擴大轄內冰店專案稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

昨(18)日市政會議中，市長陳其邁也裁示，為強化冰品業者落實環境衛生管理，把關其販售產品的衛生安全，衛生局自18日起擴大啟動轄內冰店專案稽查，今日也持續派員執行無預警查檢工作，以提升市售現場冰品衛生安全。

衛生局強調，依據「食品良好衛生規範準則」稽查從業人員健康及作業場所設施設備與冰品、配料抽驗。衛生局呼籲食品業者，應落實衛生自主管理，從業人員應保持良好衛生習慣，並落實作業場所、設備、盛裝容器具、原材料貯存等衛生管理，重視食品製程與確保品質；提醒消費者，購買飲冰品後切勿放置於室溫過久，以免變質。

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