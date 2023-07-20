台灣民意基金會民調／郭台銘若參選正反意見55波　4成白營支持者相挺

▲郭台銘若參選正反意見兩極。（圖／台灣民意基金會提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會20日公布最新民調，若鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，約42％民眾樂見郭台銘獨立參選，43％不樂見。台灣民意基金會表示，台灣選民對郭台銘擬獨立參選 2024 總統看法分歧，樂見與不樂見者旗鼓相當，幾乎不相上下。 若與政黨支持傾向交叉分析，樂見郭台銘獨立參選的人並非都是民進黨支持者，其中還包括可觀的民眾黨支持者和中性選民。

民調數據顯示，16.6%非常樂見郭台銘獨立參選，24.9%還算樂見，23.4%不太樂見，19.8%一點也不樂見，12%沒意見， 3.4%不知道。最新民意顯示，20 歲以上台灣人中，約42％樂見郭台銘獨立參選 2024 總統，43％不樂見。台灣民意基金會表示，數據顯示，台灣選民對郭台銘擬獨立參選 2024 總統看法分歧，樂見與不樂見者旗鼓相當，幾乎不相上下。

若和政黨支持角度交叉分析，民進黨支持者中，五成七樂見，三成二不樂見;國民黨支持者中，二成五樂見，六成八不樂見，民眾黨支持者中，四成樂見，五成不樂見，中性選民中，三成九樂見，二成九不樂見。

台灣民意基金會表示，樂見郭台銘獨立參選的人並非都是民進黨支持者，其中還包括可觀的民眾黨支持者和中性選民，甚至有四分之一國民黨支持者，更有高達四成民眾黨支持者樂見郭台銘出來「攪局」。郭獨立參選獲得很可觀的青壯及高學歷選民支持，具有某種特殊政治與社會意涵，也值得關注。

本次調查由台灣民意基金會教授游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2023 年 7 月 17-18 日兩天，對象以全國為範圍的二十歲以上成 年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)， 市話佔70%，手機佔30%。有效樣本1088人，市話763人，手機325人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點。

並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。