GoPro拍下「自己溺死」瞬間　美國男玩皮划艇翻覆墜入冰川湖亡

▲當局推測保羅是在門登霍爾冰川遊樂區附近某處失蹤 。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名43歲阿拉斯加男子熱愛戶外運動，7月中旬前往冰川湖乘坐皮划艇，然而他的這趟旅程一去未返，當局展開救援。未料在搜救過程中，相關人員找到他的頭盔，頭盔上有個GoPro相機，一看才發現，他的皮划艇因強勁水流翻覆，他連帶墜入冰川湖，拍下溺死瞬間。

綜合華盛頓郵報、天空新聞等報導，43歲男子保羅（Paul Rodriguez Jr.）11日來到阿拉斯加州門登霍爾冰川（Mendenhall Glacier）附近的寒冷水域乘坐皮划艇，也透過社群媒體發布在冰川附近的照片。但在這之後，保羅一連失蹤多日。

依據相關線索，早在11日就有人打電話警方通報有一艘空的皮划艇，且保羅的車一直停在遊客中心，且有人目擊一名男子戴著頭盔、拿著冰斧朝冰川方向走去。當局推測保羅是在門登霍爾冰川遊樂區附近某處失蹤。

直到事發6天之後，搜救隊17日才找到裝有GoPro相機的頭盔，GoPro拍攝到皮划艇因冰川強勁水流翻覆以及保羅落水的過程。警方表示，影片經審查後，確認保羅11日溺水身亡，遺體目前尚未尋獲，搜救人員將打撈保羅的遺體。保羅兒子賈登（Jaden Rodriguez）透露，保羅是一名有才華的攝影師，喜歡槳板運動、釣魚、單板滑雪。