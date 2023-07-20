　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

GoPro拍下「自己溺死」瞬間　美國男玩皮划艇翻覆墜入冰川湖亡

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲當局推測保羅是在門登霍爾冰川遊樂區附近某處失蹤 。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國一名43歲阿拉斯加男子熱愛戶外運動，7月中旬前往冰川湖乘坐皮划艇，然而他的這趟旅程一去未返，當局展開救援。未料在搜救過程中，相關人員找到他的頭盔，頭盔上有個GoPro相機，一看才發現，他的皮划艇因強勁水流翻覆，他連帶墜入冰川湖，拍下溺死瞬間。

綜合華盛頓郵報、天空新聞等報導，43歲男子保羅（Paul Rodriguez Jr.）11日來到阿拉斯加州門登霍爾冰川（Mendenhall Glacier）附近的寒冷水域乘坐皮划艇，也透過社群媒體發布在冰川附近的照片。但在這之後，保羅一連失蹤多日。

依據相關線索，早在11日就有人打電話警方通報有一艘空的皮划艇，且保羅的車一直停在遊客中心，且有人目擊一名男子戴著頭盔、拿著冰斧朝冰川方向走去。當局推測保羅是在門登霍爾冰川遊樂區附近某處失蹤。

直到事發6天之後，搜救隊17日才找到裝有GoPro相機的頭盔，GoPro拍攝到皮划艇因冰川強勁水流翻覆以及保羅落水的過程。警方表示，影片經審查後，確認保羅11日溺水身亡，遺體目前尚未尋獲，搜救人員將打撈保羅的遺體。保羅兒子賈登（Jaden Rodriguez）透露，保羅是一名有才華的攝影師，喜歡槳板運動、釣魚、單板滑雪。

ET快訊
黃子佼道歉文「下面一排加油」！　他批：無法原諒
國中教師吸安毒！　大馬路上呼呼大睡被逮
直播一半脫衣！陸正妹上空賣「玉兔波波胸」　超慘下場曝
「陰莖魚」大量出沒！　一條條躺在阿根廷海岸
黃子佼「包尿布、插尿管」留後遺症！　泌尿醫分析可能問題
「日本最美童星」長大了！　19歲慶生照驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美兵叛逃北韓「史上至少7人」　他拒打越戰滯留40年才獲釋

整容丟命！秘魯男隆鼻「遭金屬夾插入大腦」　永久腦損慘死

GoPro拍下「自己溺死」瞬間　美國男玩皮划艇翻覆墜入冰川湖亡

人狗海上漂流2個月「狂吃鮪魚」獲救　男心碎把救命狗留在墨西哥

消息人士：哈利梅根要求和拜登共乘「空軍一號」　白宮秒拒絕

「陰莖魚」大量出沒！阿根廷海岸驚見肉色腸狀　漁民搶著抓

日本爆偷拍「車裝攝影機」靠近少女下體　10年超過1000人受害

美要求確認越境士兵安全　美國務院：北韓沉默未回應

1月內第2次！瑞典駐伊拉克使館被闖入縱火　抗議古蘭經遭焚

紐西蘭槍擊「兇手是24歲家暴犯」　戴電子腳鐐狠殺2人被擊斃

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

陳奕迅《你的背包》大紅「懷疑自己品味」　清唱《想哭》KEY太高...爽喊：但我唱到了！

俊昊潤娥水中「聊一句親一下」＞／／／＜　赴泰國「台灣冰淇淋」也入鏡

逛街囉！盛夏暑假出門玩耍　「幫拿包」是暖男or馬子狗？

救護車鳴笛趕救人！24歲女騎士不禮讓被狠撞　現場慘況曝

Rinnai林內2023全系列「三新」有感 高品質、高顏值創造美好幸福哲學

美兵叛逃北韓「史上至少7人」　他拒打越戰滯留40年才獲釋

整容丟命！秘魯男隆鼻「遭金屬夾插入大腦」　永久腦損慘死

GoPro拍下「自己溺死」瞬間　美國男玩皮划艇翻覆墜入冰川湖亡

人狗海上漂流2個月「狂吃鮪魚」獲救　男心碎把救命狗留在墨西哥

消息人士：哈利梅根要求和拜登共乘「空軍一號」　白宮秒拒絕

「陰莖魚」大量出沒！阿根廷海岸驚見肉色腸狀　漁民搶著抓

日本爆偷拍「車裝攝影機」靠近少女下體　10年超過1000人受害

美要求確認越境士兵安全　美國務院：北韓沉默未回應

1月內第2次！瑞典駐伊拉克使館被闖入縱火　抗議古蘭經遭焚

紐西蘭槍擊「兇手是24歲家暴犯」　戴電子腳鐐狠殺2人被擊斃

美福倉儲大火燒3天！爭鮮2.2億貨品全毀　國泰全理賠再求償勝訴

做負責任的登山人！Youth Camp屏風山3天2夜　實踐無痕山林

人妻斑馬線遭撞死！民團怒吼「改革駕訓制度」　交長：虛心接受

3代蜘蛛人都演過「BL之戀」　湯姆霍蘭德《擁擠的房間》激情戲引爆討論

超閃！《魷魚》鄭好娟頒獎講錯話　「交往8年」男友台下反應超甜

饗 A Joy「0歲也收2000元」　他愣：第一次看到！一票力挺喊合理

「烏骨雞姐姐」五官模糊趴客廳　認真顧嬰兒融化媽：牠也是家人

4士官捲「扯鈴教練共諜案」　國防部：該案為國軍官兵主動檢舉

侯友宜向韓國瑜道歉！應曉薇：跨出檢討第一步

控小三登門嗆「不被愛的才是第三者」　正宮1原因輸了

陸正妹只穿圍裙「側乳全看光」　咖啡店喊冤：非本店員工

國際熱門新聞

沒穿救生衣！韓海兵隊搜救「遭急流沖走」

中國經濟5問題連爆　專家預言最終結局

陰莖魚大量出沒　漁民搶著抓

台女拿光無人店的餃子　日本店家看監視器傻眼

吳欣盈歐洲議會搶發言：老遠來就要強調台灣立場

恐怖絕命車禍！18歲正妹慘死

男救野生小鹿一命　遭公司開除

重啟黑海穀物協議　俄羅斯提條件了

金髮妹拳擊獲勝　「掀衣露乳」露點甩動慶祝

美共和黨總統初選民調　川普47％支持率狠甩對手

瓦格納兵變後首次露面　普里格津現身白俄

喝下「朋友帶的酒」　下秒全家洗腎搶救

驚傳22歲女網紅突然身亡　家屬證實死因

英MI6首長：普丁被迫與瓦格納首腦達成協議以求自保

更多熱門

相關新聞

消息人士：哈梅要求和拜登共乘空軍一號

消息人士：哈梅要求和拜登共乘空軍一號

有消息人士向《每日郵報》透露，哈利與梅根曾在英國已故女王去年的葬禮後，要求與美國總統拜登共乘總統專機「空軍一號」返美，卻遭白宮以「避免引起『騷亂』」為由狠拒。

美要求確認越境士兵安全　北韓未回應

美要求確認越境士兵安全　北韓未回應

避美台雙重課稅　美眾院跟進提案促簽「租稅協定」

避美台雙重課稅　美眾院跟進提案促簽「租稅協定」

美共和黨總統初選民調　川普47％支持率狠甩對手

美共和黨總統初選民調　川普47％支持率狠甩對手

恐怖絕命車禍！18歲正妹慘死

恐怖絕命車禍！18歲正妹慘死

關鍵字：

阿拉斯加GoPro皮划艇冰川門登霍爾冰川北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼自殘「孟耿如蠻力破門」　他甦醒痛哭：為什麼要救我

黃子佼點名爆料13藝人！「做個交代才能放下」首吐原因

正妹物理治療師曝光！鄉民推爆：忘掉王小姐

黃子佼「包裹數歸零」慘況曝！

黃子佼2萬字聲明　網友整理「110字懶人包」

快訊／Faye詹雯婷突出意外急送醫！　「重摔傷勢曝光」暫停所有工作

還有人睡覺不開冷氣？內行曝省錢妙招：超涼

呂捷遭嗆害人家庭失和！親發文道歉了

復合67天被甩？「輔大陳若儀」133字求助　

快訊／黃子佼沉寂1個月首發文！

「妹子退房拿光備品」被嫌丟臉！房務曝真心話

黃子佼1.2億豪宅扛房貸！陷0收入喊退出演藝圈

黃子佼「包尿布」身體留2後遺症

黃子佼道歉有望復出？張小燕27字回應

Melody爆奪前夫3上億房產！遭提告「離婚協議無效」

更多

最夯影音

更多
偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？

偉晉「虧邱鋒澤被戴綠帽」遭炎上　直播「爆氣連珠炮」：瞎了是不是？
300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

300萬名車卡別墅區出入口！　害24車受困3天...翻臉原因曝

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

原住民友齊聚玩交換禮物　出現「高級禮包」全場歡呼

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

高雄貨車囂張逼車闖紅燈　飆罵騎士「蕭查某」被罰鍰

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

楊洋撲吻王楚然「激情開水龍頭（？）」　終於復合..「背後抱親嘴」超會撩

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面