宜蘭縣府爆貪污2人聲押！關鍵廠商遭逮　內部盛傳「死亡筆記本」

▲繼縣長林姿妙後，宜蘭縣政府今又爆發貪污案。（圖／記者黃彥傑攝）

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭縣政府再爆貪汙案！廉檢昨(19日)展開搜索、偵訊後，將關鍵人物張姓廠商、以及文化局賴姓約雇人員聲押，其餘5名政府人員、廠商則依3萬至10萬元不等交保。據悉，該名遭聲押的張姓廠商時常與公部門合作，先前還捲入三星鄉長李志鏞賄賂案；縣府內部盛傳，檢方從張男處搜得一本「死亡筆記本」，內容詳細載明標案、行賄等資訊。但對於這一說法，檢方不予回應。

宜蘭縣長林姿妙、其女兒及縣府團隊涉及貪污，於2022年8月遭起訴，不料今縣府又再爆出貪污案。宜檢昨指揮廉政署兵分多路展開調查，漏夜偵訊後，於今凌晨依貪污治罪條例將張姓廠商、文化局賴姓約雇人員聲押；時任民政處康姓約雇人員10萬交保、民政處黃姓科長5萬交保、民政處林姓雇員3萬交保、林姓及蔡姓廠商2人則分別以3萬元交保。

而此次捲入宜蘭縣府貪污案的關鍵人物張姓廠商，過去曾與縣府展開多次合作，彼此相當熟悉，且張姓廠商先前還涉嫌行賄三星鄉長李志鏞，因此遭到聲押。

宜蘭縣府內部盛傳，檢方偵辦李志鏞一案時於張姓廠商處搜得一本「死亡筆記本」，內容詳細載明接過的標案、行賄對象等資訊，預料未來筆記本上的對象都會成為檢方偵辦的重點之一。但對於這一說法，檢方未證實，不予回應。