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掃黃高手轉開色情按摩店　彰化2貪警遭重判定讞

▲桃園市洪姓女子在八德區開設泰式按摩館，卻容留泰籍女子非法色情按摩。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲彰化2警察竟與業者合股開色情按摩店，遭判刑定讞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

彰化縣和美分局前巡佐劉仁智和前警員金士君，因掃黃績效優良，頗受長官賞識。沒想到2人竟利用長官的信賴，背地裡入股地方上的色情按摩店，獲得40萬元的不法利益。一審將2人分別判刑3年6月、2年，上訴二審後加重改判4年2月與3年6月。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

判決指出，金男2015年7月27日起任職彰化縣警察局和美分局第一組警員，負責辦理正俗業務，查緝取締不法色情業者；劉男自2017年7月間起任職彰化縣警察局和美分局大霞派出所巡佐。兩人通力合作查緝轄區內不法色情業者，熟悉當地色情養生館之經營生態，也獲得長官賞識。

不料掃黃高手卻因為太熟悉生態，知道當地的辜姓女業者即將於2018年6月間成立一家新的色情養生館，兩人就向業者表明願意入股，業者為免色情養生館遭警察查緝，也盤算讓警察加入經營，有助色情養生館穩定經營，遂應允之。兩人也經常將查緝的消息，私下告知業者。

不料養生館的生意不好，幾人又另起爐灶，甚至更換股東，雖然生意一直沒有起色，但2人也賺取40多萬元的不法所得。全案經檢調單位查獲，將金、劉等人提起公訴。

一審將金男判刑2年、劉男判刑3年6月。上訴二審後，台中高分院考量2人「既身為警察，自然都知悉警方辦理正俗業務、執行查緝取締臨檢色情行業等勤務，攸關國家事務及公共利益，竟知法犯法，為圖一己之利而為本案犯行，以私害公，嚴重糟蹋警譽，破壞人民對於警察公正、公平執行公務的信賴，不容輕貸。」將金男判刑3年6月、劉男判刑4年2月，另外2名業者也遭判刑。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

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