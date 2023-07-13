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社會 社會焦點 保障人權

營建署組長涉「貪數百萬」護航綠電廠商　清晨移送北檢

記者劉昌松／台北報導

營建署組長張之明涉嫌長期透過藍營立委「執行長」張騰龍，收受賄賂與不正飲宴等利益，護航廠商取得雲林綠電、道路改善工程、以及市區道路整修標案，全案涉及不法金額達數百萬元，台北地檢署12日指揮調查局兵分22路搜索營建署、立院辦公室後，凌晨陸續將被告移送，營建署課長詹家欣13日清晨被依《貪污治罪條例》諭令50萬元交保，張之明與張騰龍仍在訊問中。

▲▼營建署道路工程組組長張之明貪瀆案。（圖／記者劉昌松攝）

▲營建署道路工程組組長張之明涉貪瀆案遭移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

檢調獲報，營建署參與分配8年8千多億的前瞻建設計畫，每年握有不少預算經費，有廠商疑似透過遊走藍綠陣營的生技公司老闆張龍騰，希望藉此爭取相關預算，而張騰龍過去長期為民進黨立委擔任助理，近年改換國民黨立委並掛「執行長」職銜，也不吝於將人脈介紹給其他廠商。

▲▼營建署道路工程組組長張之明貪瀆案，立委執行長張騰龍。（圖／記者劉昌松攝）

▲立委執行長張騰龍疑似在貪瀆案中擔任中間人與白手套的角色。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，營建署道路工程組組長張之明，涉嫌於2021年、2022年間，收受多家廠商的賄賂或不正利益，藉由指導，或協助業者撰寫相關標案的投標書，藉此協助將雲林綠電案、雲林縣道路改善工程補助案，納入前瞻計畫，並取得營建署市區道路整修等標案，而張龍騰就在張之明與廠商之間扮演重要的仲介甚至是白手套角色。

專案小組認為全案涉犯《貪污治罪條例》行、收賄罪嫌，12日指揮法務部調查局桃園市調查處，進入疑似擔張騰龍位於立院辦公室的座位等22處，進行同步搜索，涉案公務員除了張之明外，麾下的課長詹家欣以及涉案業者共23人分別依被告與證人身分遭約談。

▲▼營建署道路工程組組長張之明貪瀆案，課長詹家欣。（圖／記者劉昌松攝）

▲營建署道路工程組課長詹家欣50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

由於案情複雜，專案小組漏夜偵訊，13日清晨6點才將張之明、張騰龍以及2名涉案情節較嚴重的業者移送台北地檢署，接受檢察官複訊，稍早涉案的課長詹家欣被以50萬元交保外，業者黃良凱、莊文傑各交保30萬元。

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