收賄護航綠電廠商寄生前瞻計畫　營建署組長收押...原因曝光

▲擔任藍營立委助理掛名「執行長」的張騰龍（左2）。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

營建署道路工程組組長張之明被控涉嫌透過擔任藍營立委「執行長」的張騰龍，長期收受廠商賄賂與不正飲宴等利益，護航廠商取得雲林縣境內綠電、道路工程等標案，全案涉及不法利益達數百萬元，張男2人前天（12日）被檢調約談到案、訊後被聲押禁見，台北地院今（14日）晨裁定2人均羈押禁見，另2名被聲押的廠商各交保300萬元與70萬元。

法官裁定理由指出，張之明、張騰龍涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄、不違背職務刑收賄等罪嫌，犯罪嫌疑重大、且所犯為最輕本刑5年以上徒刑的重罪，張之明另涉犯《貪污治罪條例》公務員財產來源不明罪嫌，有相當理由足認2人有勾串、滅證之虞，有羈押理由與羈押必要，因此裁定2人均羈押禁見。

檢方同案另聲押陳姓廠商與江姓廠商，法官審理認為陳男2人涉犯對公務員違背職務交付賄賂或不正利益罪嫌，犯罪嫌疑重大、有勾串之虞，但審酌陳男2人承認參與本案行賄的主要事實，向陳男收賄的公務員已收押，江男主要行賄內容為招待飲宴，考量案情與比例原則後，認定陳男2人暫無收押必要，裁定陳男交保300萬元、江男交保70萬元，均禁止聯繫本案被告與證人，若有違反，法院得改命羈押。

▲營建署道路工程組組長張之明（前）涉收賄護航綠電業者分食前瞻計畫預算。（圖／記者劉昌松攝）

本案源於檢調獲報，營建署在政府8年8千多億的前瞻建設計畫裡，握有甚高的經費額度，有廠商透過遊走藍綠陣營的生技公司老闆張騰龍設法爭取分食預算，張騰龍原本長期擔任民進黨立委助理，近年改投國民黨立委並掛名「執行長」，也不吝於將人脈介紹給其他廠商。

據悉，擔任營建署道路工程組組長的張之明，涉於2021年、2022年間，收受多家廠商賄賂或不正利益，再藉由指導、協助業者撰寫相關標案投標書，將雲林綠電案、雲林縣道路改善工程納入前瞻計畫，並取得營建署市區道路整修等標案，張騰龍居間穿針引線，在張之明與廠商之間扮演仲介甚至是白手套角色。

台北地檢署指揮調查局桃園市調查處等專案小組成員，前天（12日）兵分22路搜索營建署、立法院助理辦公室等處，並約談張之明、張騰龍與營建署課長詹家欣、涉案業者共23人。檢方漏夜偵訊後，昨（13日）向法院聲押禁見張之明4嫌，法官昨晚開庭調查到今晨做出裁定，檢方另諭令詹家欣交保50萬元，黃姓、莊姓業者各交保30萬元。