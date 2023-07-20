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別怕領養動物醫藥費高！新北動保處祭「保險補助」認養享福利

▲▼八里動物之家活潑的毛寶貝們 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲八里動物之家活潑的毛寶貝們 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

想認養流浪動物，又擔心醫療費用高昂？新北動保處為解決民眾顧慮，並鼓勵大家到各公立動物之家認養動物，推出「動物之家犬貓回春雙響炮計畫」及「寵物保險費補助」專案，只要認養犬貓就享有寵物終身免費醫療諮詢、免費健檢、疫苗注射及寵物保險費補助等優惠福利，歡迎大家認養犬貓來相伴！

認養飼主盧先生6月26日來八里動物之家認養「小八」，因為之前飼犬因病過世，很希望再找一隻做陪伴，結果因緣際會下，在八里動物之家臉書看到動保員介紹「小八」，很快就被牠活潑個性吸引，當下就決定要認養牠！

▲▼八里動物之家活潑的毛寶貝們 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼八里動物之家活潑的毛寶貝們 。（圖／記者戴上容翻攝）

一向注重動物健康的他，也注意到動保處認養專區寵物保險專案的推薦犬隻，由於「小八」是收容超過2年的狗狗，因此符合寵物保險專案的條件。盧先生回憶，因病過世的狗兒在晚年醫病過程所費不貲，好在寵物保險補助專案實質幫助飼主減輕醫療費用的負擔，而且動保處推出的認養福利也是非常實用，照顧飼主以及動物身心靈，讓認養人無後顧之憂。

新北市2022年推出「新北市動物之家犬貓回春雙響炮計畫」廣受好評，凡是認養高齡、身患殘疾或長期收容等不易認養之犬貓，就可享有免費犬隻訓練課程、終身免費醫療諮詢及疫苗注射、免費飼料及心絲蟲預防藥等福利，開辦至今已幫助超過50隻流浪毛寶貝找到幸福歸宿。

今年動保處再加碼，與農委會攜手辦理「認養公立動物收容所不易送養犬隻，提供首年寵物保險費補助」專案，認養人可依需求自行選擇寵物保險方案及完成投保，即可申請首年寵物保險費，每隻最高補助3,000元，希望讓更多流浪毛寶貝能重返家庭生活。

新北市動保處表示，民眾在認養時不妨多看看成年犬隻，比起幼犬來說，成犬有更穩定的性情，不論是訓練或是陪伴都是很好的選擇，八里「小八」就是最佳範例，另提醒飼主毛寶貝是家中的一份子，毛寶貝也有市售的寵物保險商品可投保，飼主可依需要選擇寵物保險的保障項目包含醫療費用、寵物侵權責任、寵物寄宿日額費用、寵物協尋廣告費用、寵物喪葬費用等，也歡迎大家多來新北市動物之家參觀，希望毛寶貝們都能找到幸福歸宿，如欲了解更多認養資訊，可查詢動保處官網或加入「新北市動物保護防疫處」粉絲專頁（https://www.facebook.com/tpc58801）。

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