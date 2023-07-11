欠稅2358萬！近億保險遭強制執行　他火速繳清

▲新北市稅捐稽徵處。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃聖庭／新北報導

新北市一名林姓欠稅大戶，滯欠2千餘萬之娛樂稅十餘年，新北市政府稅捐稽徵處提民事訴訟求償，主張保單解約償付欠稅及遲延利息，最終獲最高法院認定，揭示執行法院於必要時，得核發執行命令終止債務人為要保人之人壽保險契約，命第三人保險公司償付解約金。欠稅人藏富於保險，規避租稅債務取巧行為，行不通了！

稅捐稽徵處說明，欠稅人經移送強制執行多年名下已無財產，且出境多年，有關限制出境、禁奢條款、拘提管收等手段，已無法執行。但追查多年後發現其名下購有累積高達近億元之人壽保險，即移請執行分署核發執行命令強制執行，惟要保人(即欠稅人)及保險公司均聲明異議，援引105年高等法院法律座談會見解，主張要保人繳納保費累積的保單價值準備金(即保價金)不是要保人的財產，保險公司於尚未構成保險給付條件時，自然沒有任何金錢需要給付給要保人，執行機關亦無權命令保險公司終止契約，償付解約金。

稅捐稽徵處表示，提起民事訴訟雖歷經一、二審敗訴，判決保單終止權為一身專屬性，不得強制執行，惟仍鍥而不捨提起上訴，終獲得最高法院民事大法庭肯認，於111年12月9日裁定，揭示執行法院於必要時，得核發執行命令終止債務人為要保人之人壽保險契約，命第三人保險公司償付解約金。

欠稅人得知裁定後，為減輕須額外給付的遲延利息負擔約235萬元，及避免保單被解約，失去投保利益，主動至執行分署完納欠繳之2,358萬餘元及執行費用88萬餘元，亦將滯欠國稅機關之2千多萬元一併繳清。

稅捐稽徵處強調，此項有利債權人之裁定，為稽徵機關清理欠稅可執行人壽保險創造先例，對稅務機關欠稅清理工作注入一劑強心針，日後可為各稅務機關與執行機關執行保險契約時之有力依據，開啟執行保險契約清償欠稅管道。

稅捐稽徵處提醒，如有未繳納之欠稅應儘速繳納，如無法一次完納，亦應主動向執行機關申請分期繳納，切勿心存僥倖規避執行。