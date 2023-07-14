走進餐酒館用餐「1舉動」遭店員白眼　他暴氣離店！兩派吵翻

▲原PO看完菜單後沒有消費。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，日前經過某間餐酒館，因為裝潢漂亮加上想喝酒，於是直接走進去餐廳內，他入座後看了一下菜單，心想下次再來，於是把菜單還給服務生，並告知下次再來，結果服務生態度超差，直接翻了一個大白眼，讓他感到不被尊重，貼文也掀起兩派討論。

原PO在Dcard上發文，「因未消費餐點被店員翻一個大白眼」，晚上經過某間餐酒館，看到裝潢漂亮又想喝杯酒放鬆一下，沒有看菜單就直接走進去，想說如果不滿意說聲不好意思再走出來就好。一進去就看到一名女服務員臉很臭，拿菜單給他後，就站在旁邊等待點餐。

原PO看了看菜單，認為等之後有機會再光顧，於是把菜單歸還，並說了不好意思下次再來，結果服務生當場大翻白眼，還碎碎念了幾句，「念完也是沒說話，臉比原本還更臭了」。他離開時，服務生連一句謝謝或是不好意思都沒說，「整個臉就一副我是囂張奧客的樣子」。

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原PO表示，自己也做過服務業，進來看一下不消費的客人很多，「儘管進店內沒消費，確實有些店會認為這樣的行為不禮貌，這點我也說聲對不起」，但服務生不應該以這樣的態度面對客人，「看菜單未消費的客人有錯在先？還是直接賞客人白眼的店員問題較大？」

▲原PO感到不被尊重。（示意圖／達志影像）



對此，一派網友認為，是店員的問題，「店員沒水準，看看菜單很正常，我遇到的老闆也不會翻白眼」、「我覺得你的做法沒錯，是那位店員把工作情緒帶給客人」、「本人在餐飲業打工多年，其實這種看看菜單決定不吃的狀況並不算少見，正常的和我們告知一聲，我們服務生也不會覺得奇怪或瞧不起什麼的」。

不過，另一派網友認為，與其造成雙方的困擾，不如自己先在網路上查菜單，「他翻白眼很爛沒錯，但為啥不Google一下菜單咧，你上網的時間，跟進去的時間應該不會差到哪去吧」、「考慮清楚再進餐廳不行嗎，餐廳不是賣場，不是給你進去參觀逛逛的欸」、「以餐飲業來說，進店內就位後看菜單才說不消費很奇怪，是你的問題」。

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