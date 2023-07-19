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中彈員警曾說「不適應」二度回鍋　支援2個半月就出事

▲▼新竹縣新埔分局錦山派出所。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲黃姓員警曾想主管表示適應不良，但還未等來改善就發生遺憾。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新埔分局錦山分駐所一名黃姓員警今日下午被發現使用配槍自戕，黃員過去曾從警職離開，109年才又重新報考回到警界，今年5月從保五調至錦山分駐所，曾對長官表示「不適應」，未料沒過多久就發生憾事。

新埔分局表示，黃員於100年間第一次從事警察工作，108年底辭職，109年再次報考警職並順利入取，畢業後在保五總隊服務迄今，今年5月1日開始支援新埔分局錦山派出所服務。

經了解，錦山派出所為偏鄉分駐所，連同主管職共有5名員警，固定2人排輪休，剩下3名警力負責所內所有業務，因人力不足的關係，所以分駐所上班時間與一般警局的8小時不同，為12小時兩班制，也就是說3名上班人力還要在分早、晚，一個時段只會有1人上班，另一名人力則要負責其他行政管理業務。

今日上班為黃員與另一名副所長，當時副所長人在外面開會，只剩黃員1人留守值班，以及辦公室後方茶水間的一名工友，事發之前兩人互動正常。因人力長期吃緊、業務繁瑣，黃員並不習慣這樣的單位，曾向主管表示不適應，主管除了給予關懷慰藉外，也同時向上尋求協助請求改善，沒想到還沒等來援手，就已經發生不幸。

事發後分局除了協助家屬善後，另查事發前黃員接觸最後二通電話，均為轄區發生車禍民眾報案打入，並未發生異常；目前全案已封鎖現場採證，並報請檢察官相驗。

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