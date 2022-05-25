天虹科技副總撞死騎士！警高官陪作筆錄　家屬被問：有無自殺傾向

記者黃宥寧／綜合報導

天虹科技副總羅偉瑞本月18日駕駛賓士休旅車，行經新竹縣新埔鎮褒忠路時，跨雙黃線違規左轉撞上直行戴姓騎士，騎士經送醫搶救2天後仍宣告不治。家屬向《東森新媒體ETtoday》指出，肇事的羅男疑有強大背景，赴警局製作筆錄時，新埔分局分局長林英煌全程陪同；不僅如此，羅上靈堂捻香後，一轉身就打電話「報平安」稱「這家人很好處理」，甚至連診斷證明都疑遭人動手腳。

▲天虹科技羅姓副總駕駛賓士ML18日行駛竹縣新埔鎮褒忠路前，雙黃線違規左轉撞上直行戴姓騎士，騎士經搶救不治身亡。（圖／黃宥寧翻攝）

痛失至親的家屬向《東森新媒體ETtoday》難過表示，18日下午5時許，擔任社區保全的戴姓騎士（53歲）騎車要往竹北上班，卻遭羅姓駕駛違規左轉撞上，接著人彈飛撞上路旁電線桿後重摔在地，事發後騎士被送往東元醫院急診救治，隔日在羅男安排下轉院至馬偕醫院救治，但人仍於20日凌晨宣告不治。

▼羅偉瑞違規跨雙黃線撞上直行騎士，導致騎士彈飛撞上電線杆。（圖／黃宥寧翻攝）

家屬得知死訊後，立刻打電話想通知肇事的羅男，豈料，對方卻未接電話，只好改以簡訊通知，隔日上午，家屬再度聯繫，接起電話的羅男第一句話竟是「他是心肌梗塞走的」，讓家屬詫異不已，因為他們根本尚未了解真正死因，但羅男卻瞭若指掌且斬釘截鐵回應，彷彿第一時間就知情，泰若自然的模樣讓家屬認為他一點都不像一名才撞死人且感到難過的肇事者。

警方21日通知被害家屬前往新埔分局寶石派出所製作筆錄時，家屬指出，新埔分局長就已在場，並第一時間接過被害人之健保卡，警方接著反問死者女兒「父親有無自殺傾向？有慢性疾病？」讓一旁家屬傻眼至極，而新埔分局分局長林英煌此時就在一旁來回走動，小小派出所竟有分局長前來關心車禍筆錄，另外，筆錄結束後，家屬更目睹分局長上前向羅男搭話。

▼羅男安排轉院至馬偕醫院。（圖／家屬提供）

除此之外，死者家屬事後拿到馬偕醫院的診斷證明，一見上頭的醫囑頓時瞠目結舌，醫囑上僅寫，「患者因急性心肌梗塞、胸椎第六節、胸椎第12節及腰椎第一節、左髖及左胸股骨折、頭部頓傷、心肺衰竭至急診求治併入院加護病房治療，111年5月19日進行心導管手術治療及支架置放手術，111年5月20日0時40分急救後病危宣告死亡」。

家屬質疑，死者明明是因車禍才入院急救，但醫囑上卻完全沒有寫到車禍，立刻向醫院反應後，醫院才又補開第二種版本「患者因車禍外傷胸椎第六節、胸椎第12節及腰椎第一節骨折、左髖及左胸股骨折、頭部頓傷由東元醫院轉院至本院治療，因急性心肌梗塞於111年5月19日行心導管手術治療及支架置放手術，於111年5月20日零時40分急救後病危宣告死亡」。

▼羅姓副總案發後積極處理轉院，並舉辦法會祈福 。（圖／家屬提供）

這樣的醫囑讓家屬忍不住懷疑，當時是羅男極力推薦要轉院，因為馬偕有他熟識的醫師，因此診斷證明恐遭「動手腳」，目的就是羅男想將死亡結果導向非因車禍造成，而是戴姓騎士本身健康狀況就有問題。家屬認為，從製作筆錄開始，到開立診斷證明，整個過程都相當離奇，擔心最愛的親人死的不明不白。

對此《東森新媒體ETtoday》致電給羅姓副總，他在電話中激動喊冤，車禍當下他車速僅有10公里，是戴姓騎士車速過快撞上。事發後，他積極安排戴姓騎士到最好的醫院救治，而騎士胞兄也不斷向他道謝，對於死者去世他也感到相當遺憾；對於分局長在場陪同製作筆錄，他則解釋，他與分局長本來就認識，但因為知道死者去世後，感到相當害怕，所以打電話給警界朋友訴苦及詢問方法，分局長會在場，應該是警界朋友轉述才到現場，真的不是他帶去的，最後他也表示，會盡最大誠意處理。

▼馬偕醫院開的診斷證明書竟出現兩種版本。（圖／家屬提供）

新埔分局分局長林英煌向《東森新媒體ETtoday》回應，羅姓副總接到同仁製作筆錄通知，心情需要被安撫，本來請另位朋友陪同，但因該名友人家人確診不克前往，當天才由他本人親自過去，筆錄過程約1個小時，他全程都未介入，僅有過去了解並安撫羅的情緒，同時也有告訴羅，案子一定會進司法程序，並且有教對方後續處理需要展現誠意跟當事人做溝通，做一個妥善處理。

據悉，當日戴姓騎士送往東元醫院急診，意識清楚也能進行酒測並簽名，20日搶救無效，目前全案已報請司法相驗，訂於26日解剖以查明死因。