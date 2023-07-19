新竹男不甩「未禮讓行人」多張罰單　郵局存款直接被扣抵

▲新竹一名男子因未禮讓行人等多項交通違規罰緩拒繳遭執行。（示意圖／記者許權毅攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名林姓男子多次交通違規被開罰未繳，經多次催繳無效，最後被移送行政執行署執行存款扣押，直接抵扣罰緩。

111年8月間林姓男子駕車行經新竹市中正路口行人穿越道，因轉彎未禮讓行人、未打方向燈遭開罰合計2700元，一週後，男子又繼續交通違規，在禁止臨時停車處所停車，裁罰1200元，3張罰單合計3900元。

男子遲遲未繳，遭移送法務部行政執行署新竹分署強制執行，新竹分署傳繳通知林男應於指定日期前繳清罰鍰，但林男仍置之不理、拒絕繳納。新竹分署使出殺手鐧，核發收取命令，直接通知郵局將存款解繳給移送機關以抵罰鍰，從郵局存款中直接扣押3900元足額繳納。

另一名21歲周姓男子，同樣因駕車違規遭新竹區監理所裁罰1500元，之後再違規停車遭罰900元，周男同樣不把罰緩通知當一回事，最後同樣被新竹分署核發扣押命令，足額扣押，核發收取命令，兩案全額徵起。

新竹分署呼籲，民眾駕駛汽（機）車應禮讓行人優先通行，萬一遭受裁罰，亦應積極面對處理，如自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強力執行。新竹分署對未停讓行人之違規裁罰案件必將列為優先嚴格執行對象，鍥而不捨執行，全力落實行人優先之交通安全政策，以保障行人路權。