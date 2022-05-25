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天虹科技副總撞死騎士！他彈飛撞電線杆亡　診斷書詭現2版本

記者黃宥寧、陳凱力／新竹報導

天虹科技副總羅偉瑞日前駕駛賓士休旅車，行經新竹縣新埔鎮褒忠路時，跨雙黃線違規左轉撞上直行戴姓騎士，騎士經送醫搶救2天後仍宣告不治。家屬向《東森新媒體ETtoday》難過指出，肇事的羅男不僅是科技副總更是媽媽魚超市副董事長，疑因背景強大，做筆錄時分局長竟親陪安撫情緒，不僅如此，醫院開立的診斷證明短短4天，竟出現2種版本，讓他們感到相當詭異。

▲▼ 。（圖／家屬提供）

▲天虹科技羅姓副總駕駛賓士休旅車違規跨雙黃線撞上直行戴姓騎士，騎士經搶救2天不治身亡，醫院診斷竟出現2種版本。（圖／家屬提供）

痛失至親的家屬向《東森新媒體ETtoday》難過表示，18日下午5時許，擔任社區保全的戴姓騎士（53歲）騎車要往竹北上班，卻遭羅姓駕駛違規左轉撞上，接著人彈飛撞上路旁電線桿後重摔在地，事發後騎士被送往東元醫院急診救治，隔日在羅男安排下轉院至馬偕醫院救治，但人仍於20日凌晨宣告不治。

▼戴姓騎士遭撞後彈飛撞電線桿倒地 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 新埔車禍 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方21日通知被害家屬前往新埔寶石派出所製作筆錄時，新埔分局長即在場，並第一時間接過被害人之健保卡，警方接著反問死者女兒「父親有無自殺傾向？有慢性疾病？」讓一旁家屬傻眼至極，而新埔分局分局長林英煌此時就在一旁來回走動，小小派出所竟有分局長前來關心車禍筆錄，另外，筆錄結束後，家屬更目睹分局長上前向羅男搭話。

除此之外，死者家屬事後拿到馬偕醫院的診斷證明，一見上頭的醫囑頓時傻眼，醫囑上僅寫，「患者因急性心肌梗塞、胸椎第六節、胸椎第12節及腰椎第一節、左髖及左胸股骨折、頭部頓傷、心肺衰竭至急診求治併入院加護病房治療，111年5月19日進行心導管手術治療及支架置放手術，111年5月20日0時40分急救後病危宣告死亡」。

▼羅男違規跨雙黃線撞擊上戴姓騎士。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 新埔車禍 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

家屬質疑，死者明明是因車禍才入院急救，但醫囑上卻完全沒有寫到車禍，立刻向醫院反應後，醫院才又補開第二種版本「患者因車禍外傷胸椎第六節、胸椎第12節及腰椎第一節骨折、左髖及左胸股骨折、頭部頓傷由東元醫院轉院至本院治療，因急性心肌梗塞於111年5月19日行心導管手術治療及支架置放手術，於111年5月20日零時40分急救後病危宣告死亡」。

這樣的醫囑讓家屬忍不住懷疑，當時是羅男極力推薦要轉院，因為馬偕有他熟識的醫師，因此診斷證明才「省略車禍送醫」，目的就是羅男想將死亡結果導向非因車禍造成，而是戴姓騎士本身健康狀況就有問題。家屬認為，從製作筆錄開始，到開立診斷證明，整個過程都相當離奇，很擔心最愛的親人死的不明不白。

對此，馬偕醫院回應解釋，一般醫生開立診斷書，會就該醫生當下接觸的情況做摘寫，尤其這名患者車禍後非第一時間送往馬偕醫院，因此醫生並不會把前院發生的情況寫進去。

▼羅男案發後積極處理轉院事情。（圖／家屬提供）

▲▼新竹科技副總撞死人 。（圖／家屬提供）

馬偕醫院解釋，一般訴訟後，檢調人員都會調閱相關病歷，診斷書並非唯一判斷證據，家屬加上東元醫院開立轉院前診斷，前因後果即一目了然，至於第2份診斷書，則是體諒家屬心情，將前院的情況加註進去，認為診斷書開立部分並無不妥。

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